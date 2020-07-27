Пугачова і Орбакайте вразили мережу свіжим фото: що здивувало фанатів
Російські співачки Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі.
Так, зіркові мати і дочка показали, як проводять вихідні разом – дочка примадонни, яка останні кілька років проживає в США, прилетіла відвідати рідних в Росію. Фото опублікувала Орбакайте на особистій сторінці в Instagram.
"Бажаємо вам теплого і сімейного дня! Будьте здорові та щасливі", – написала донька Пугачової.
Багато фанатів були вражені зовнішньою схожістю співачок. Вони відзначили, що з віком Крістіна все більше стає схожою на свою знамениту матір.
"Як же ви схожі! Лялечки", – похвалили зірок шанувальники.
"Дами без віку, обидві. Просто чарівні!" – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концертний організатор Євген Морозов розповів, який максимальний гонорар отримала Алла Пугачова за виступ на корпоративі. Він уточнив, що це стало рекордною сумою в історії російського шоу-бізнесу.