Російські співачки Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі.

Так, зіркові мати і дочка показали, як проводять вихідні разом – дочка примадонни, яка останні кілька років проживає в США, прилетіла відвідати рідних в Росію. Фото опублікувала Орбакайте на особистій сторінці в Instagram.

"Бажаємо вам теплого і сімейного дня! Будьте здорові та щасливі", – написала донька Пугачової.

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте Instagram Крістіни Орбакайте

Багато фанатів були вражені зовнішньою схожістю співачок. Вони відзначили, що з віком Крістіна все більше стає схожою на свою знамениту матір.

"Як же ви схожі! Лялечки", – похвалили зірок шанувальники.

"Дами без віку, обидві. Просто чарівні!" – додали інші.

Пугачова і Орбакайте вразили мережу свіжим фото: що здивувало фанатів Instagram Крістіни Орбакайте

Пугачова і Орбакайте вразили мережу свіжим фото: що здивувало фанатів Instagram Крістіни Орбакайте

Пугачова і Орбакайте вразили мережу свіжим фото: що здивувало фанатів Instagram Крістіни Орбакайте

Пугачова і Орбакайте вразили мережу свіжим фото: що здивувало фанатів Instagram Крістіни Орбакайте

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концертний організатор Євген Морозов розповів, який максимальний гонорар отримала Алла Пугачова за виступ на корпоративі. Він уточнив, що це стало рекордною сумою в історії російського шоу-бізнесу.