Пугачова і Галкін відправили дітей в елітну школу: скільки коштує навчання
Російські зірки, шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 6-річні Ліза і Гаррі вступили на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе.
Вартість навчання в престижному закладі коштує понад 1,6 млн рублів на рік за одну дитину (більше 21 тис. доларів). Отже за навчальний рік зірки заплатять більше 42 тис, повідомив Telegram-канал Super. OBOZREVATEL також показує, як виглядає установа, де навчатимуться молодші діти примадонни.
У приватній школі – вхід за електронними перепустками, цілодобова охорона території, тенісний корт, кілька басейнів, чайний будинок і багато інших опцій
Також у розпорядженні Лізи і Гаррі – шкільний автобус з охороною, який забирає і розвозить дітей по резиденціях у Підмосков'ї, міжнародні програми навчання тощо.
У гімназії діти займаються весь день – учням надано максимально широкі можливості для додаткових занять іноземними мовами, спортом і творчістю. Крім цього пропонується 5-разове здорове харчування і можливість ночувати в шкільному кампусі.
У гімназії навчаються 250 дітей, з якими працюють 100 вчителів. Перша Московська Гімназія є партнером престижних вузів, зокрема МГУ.
Як виглядає гімназія, в якій навчаються діти Пугачової і Галкіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому мешкає разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та спільними дітьми Гаррі та Лізою.