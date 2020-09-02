Пугачова і Галкін відправили дітей в елітну школу: скільки коштує навчання

Російські зірки, шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова віддали дітей до першого класу. 6-річні Ліза і Гаррі вступили на навчання в елітну приватну школу – Першу Московську гімназію на Рубльово-Успенському шосе.

Вартість навчання в престижному закладі коштує понад 1,6 млн рублів на рік за одну дитину (більше 21 тис. доларів). Отже за навчальний рік зірки заплатять більше 42 тис, повідомив Telegram-канал Super. OBOZREVATEL також показує, як виглядає установа, де навчатимуться молодші діти примадонни.

Алла Пугачова на шкільній лінійці Гаррі і Лізи The world news platform

У приватній школі – вхід за електронними перепустками, цілодобова охорона території, тенісний корт, кілька басейнів, чайний будинок і багато інших опцій

Гаррі і Ліза Галкіни Аргументи і факти

Також у розпорядженні Лізи і Гаррі – шкільний автобус з охороною, який забирає і розвозить дітей по резиденціях у Підмосков'ї, міжнародні програми навчання тощо.

У гімназії діти займаються весь день – учням надано максимально широкі можливості для додаткових занять іноземними мовами, спортом і творчістю. Крім цього пропонується 5-разове здорове харчування і можливість ночувати в шкільному кампусі.

Що надає учням Перша Московська гімназія Сайт гімназії

Що пропонує учням Перша Московська гімназія Сайт гімназії

У гімназії навчаються 250 дітей, з якими працюють 100 вчителів. Перша Московська Гімназія є партнером престижних вузів, зокрема МГУ.

Як виглядає гімназія, в якій навчаються діти Пугачової і Галкіна

Дискозал у Першій Московській гімназії Сайт гімназії

У школі є кілька басейнів Сайт Першої Московської гімназії

Чайний будиночок для учнів Сайт Першої Московської гімназії

Тренажерний зал для молодших класів Сайт гімназії

Спорткомплекс Першої Московської гімназії Сайт гімназії

Навчальний корпус Першої Московської гімназії Сайт гімназії

Тренажерний зал для учнів Сайт гімназії

Шаховий клуб для учнів Сайт гімназії

Зона відпочинку в коридорі школи Сайт гімназії

Інтер'єр чайного будиночка Сайт гімназії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому мешкає разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та спільними дітьми Гаррі та Лізою.