Пугачова і Галкін святкують річницю шлюбу: як живе найвпливовіша пара російського шоу-бізнесу

Російська примадонна Алла Пугачова та її чоловік, шоумен Максим Галкін 23 грудня святкують сімейне свято. Саме в цей день вони одружилися рівно 9 років тому.

Подружжя познайомилося ще в далекому 2001-му, але в ЗАГС вирушило 23 грудня 2011 року. Відтоді навколо найвпливовішої зіркової сім'ї російського шоу-бізнесу ходить безліч чуток. Що з них правда, а що фейк, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пугачова і Галкін залишають Росію

Влітку 2019 року подружжя придбало апартаменти на Кіпрі площею 600 квадратних метрів. Як тільки про це стало відомо, з'явилися чутки, що зіркова пара вирішила продати свій знаменитий замок в Підмосков'ї та влаштуватися за кордоном.

Алла Пугачова і Максим Галкін eg.ru

Але ця інформація виявилася фейком. Донька Примадонни Крістіна Орбакайте повідомила журналістам, що житло на Кіпрі у подружжя дійсно є, але там вони планують лише відпочивати час від часу.

Роман Галкіна з Баранівською

Два роки тому ряд ЗМІ повідомляли про те, що Галкін нібито зраджує Пугачовій з телеведучою Юлією Баранівською. З чуток, Максим та колишня дружина футболіста Андрія Аршавіна таємно зустрічалися деякий час. Також жінку підозрювали у вагітності від шоумена.

Однак в одному з інтерв'юЮлія Барановська спростувала чутки про таємний роман з Галкіним.

"Той повний абсурд, який поширюють останнім часом про моє особисте життя, вже за межею! Останній раз ми з Максом бачилися на зйомках проморолика для нового сезону "Першого каналу" – це було давно. Про що тут говорити?" – висловилася Юлія виданню "СтарХит".

Сварка Пугачової та Галкіна з Кіркоровим

З Філіпом Кіркоровим Пугачова прожила в шлюбі 11 років. Саме поп-король у 2001-му й познайомив примадонну з Галкіним. Попри розлучення, між колишнім подружжям завжди були добрі стосунки, однак недавно вони перестали спілкуватися.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова cosmo.ru

Пізніше Філіп Кіркоров підтвердив, що припинив спілкування зі своєю колишньою дружиною Аллою Пугачовою. В інтерв'ю виданню "КП" він заявляв, що у кожного з них своє життя. А "дружити будинками" – було б дивно.

"Немає у нас ніяких стосунків, у кожного своє життя. Ми не дружимо будинками, це було б дивно. Але у мене до неї є почуття любові та вдячності. І вона знає, якщо прийде біда, я завжди допоможу. А радості їй є з ким ділити. Я ж бачу – на відміну від Алли, я на неї підписаний в Instagram", – зазначав Кіркоров.

Максим Галкін, Алла Пугачова і Філіп Кіркоров з дітьми clutch.ua

Розлучення Пугачової та Галкіна

Чутки про розлучення пари з'являються регулярно. Останній раз Пугачову та Галкіна "розвели" влітку цього року. Російський продюсер Андрій Разін повідомляв "Собеседнику", що через пандемію Максим не в змозі забезпечувати дружину належним чином, тому пара нібито й задумалася про розставання.

Однак Галкін на всі ці чутки відреагував у своєму стилі: опублікував на особистій сторінці в Instagram серію фото з дружиною.

"Не дочекаєтесь, пліткарі", – лаконічно прокоментував Галкін публікацію.

Алла Пугачова і Максим Галкін Instagram Максима Галкіна

Зазначимо, що між Пугачовою та Галкіним 27-річна різниця у віці. Зіркова пара, яка одружилася у 2011 році, виховує разом двох дітей – доньку Єлизавету та сина Гаррі, народжених сурогатною матір'ю.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою імениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.