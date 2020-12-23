Пугачова і Галкін святкують річницю шлюбу: як живе найвпливовіша пара російського шоу-бізнесу

Російська примадонна Алла Пугачова та її чоловік, шоумен Максим Галкін 23 грудня святкують сімейне свято. Саме в цей день вони одружилися рівно 9 років тому.

Подружжя познайомилося ще в далекому 2001-му, але в ЗАГС вирушило 23 грудня 2011 року. Відтоді навколо найвпливовішої зіркової сім'ї російського шоу-бізнесу ходить безліч чуток. Що з них правда, а що фейк, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Влітку 2019 року подружжя придбало апартаменти на Кіпрі площею 600 квадратних метрів. Як тільки про це стало відомо, з'явилися чутки, що зіркова пара вирішила продати свій знаменитий замок в Підмосков'ї та влаштуватися за кордоном.

Але ця інформація виявилася фейком. Донька Примадонни Крістіна Орбакайте повідомила журналістам, що житло на Кіпрі у подружжя дійсно є, але там вони планують лише відпочивати час від часу.

Два роки тому ряд ЗМІ повідомляли про те, що Галкін нібито зраджує Пугачовій з телеведучою Юлією Баранівською. З чуток, Максим та колишня дружина футболіста Андрія Аршавіна таємно зустрічалися деякий час. Також жінку підозрювали у вагітності від шоумена.

Однак в одному з інтерв'юЮлія Барановська спростувала чутки про таємний роман з Галкіним.

"Той повний абсурд, який поширюють останнім часом про моє особисте життя, вже за межею! Останній раз ми з Максом бачилися на зйомках проморолика для нового сезону "Першого каналу" – це було давно. Про що тут говорити?" – висловилася Юлія виданню "СтарХит".

З Філіпом Кіркоровим Пугачова прожила в шлюбі 11 років. Саме поп-король у 2001-му й познайомив примадонну з Галкіним. Попри розлучення, між колишнім подружжям завжди були добрі стосунки, однак недавно вони перестали спілкуватися.

Пізніше Філіп Кіркоров підтвердив, що припинив спілкування зі своєю колишньою дружиною Аллою Пугачовою. В інтерв'ю виданню "КП" він заявляв, що у кожного з них своє життя. А "дружити будинками" – було б дивно.

"Немає у нас ніяких стосунків, у кожного своє життя. Ми не дружимо будинками, це було б дивно. Але у мене до неї є почуття любові та вдячності. І вона знає, якщо прийде біда, я завжди допоможу. А радості їй є з ким ділити. Я ж бачу – на відміну від Алли, я на неї підписаний в Instagram", – зазначав Кіркоров.

Чутки про розлучення пари з'являються регулярно. Останній раз Пугачову та Галкіна "розвели" влітку цього року. Російський продюсер Андрій Разін повідомляв "Собеседнику", що через пандемію Максим не в змозі забезпечувати дружину належним чином, тому пара нібито й задумалася про розставання.

Однак Галкін на всі ці чутки відреагував у своєму стилі: опублікував на особистій сторінці в Instagram серію фото з дружиною.

"Не дочекаєтесь, пліткарі", – лаконічно прокоментував Галкін публікацію.

Зазначимо, що між Пугачовою та Галкіним 27-річна різниця у віці. Зіркова пара, яка одружилася у 2011 році, виховує разом двох дітей – доньку Єлизавету та сина Гаррі, народжених сурогатною матір'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою імениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.