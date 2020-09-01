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Пугачова і Галкін повели дітей до першого класу: примадонна розгнівала мережу образом

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,9 т.
Алла Пугачова і Максим Галкін засвітилися на шкільній лінійці

Алла Пугачова і Максим Галкін засвітилися на шкільній лінійці.

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін повели близнюків Гаррі і Лізу в перший клас. Примадонна з'явилася на шкільній лінійці в мініспідниці, чим розлютила мережу.

Так, артистка для свята вибрала світлу коротку спідницю і шкіряну куртку. Фото і відео опублікували на фансторінці Пугачової в Instagram і в особистому аккаунті Галкіна (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Школа. Ось і 1 вересня! Готувалися, турбувалися, чепурилися, пішли. Проводжали мама, тато, тітка, дядько і кузина, няні та друзі", – прокоментував відео шоумен.

Гаррі і Ліза Галкіни пішли в перший клас

Гаррі і Ліза Галкіни пішли в перший клас Instagram Максима Галкіна

Діти Максима Галкіна і Алли Пугачової навчатимуться у Першій Московській гімназії – приватній школі на Рубльово-Успенському шосе.

"Нехай школа пройде радісно і успішно!" – побажала своїм дітям Пугачова і зазначила, що тепер вона буде готуватися і до випускного вечора.

Алла Пугачова з'явилася на шкільній лінійці в мініспідниці

Алла Пугачова з'явилася на шкільній лінійці в мініспідниці Instagram Максима Галкіна

Відзначимо, користувачі мережі бурхливо відреагували на відео з примадонною та її дітьми. Більшість привітали батьків школярів, проте водночас деякі користувачі негативно відгукнулися про зовнішній вигляд 71-річної Пугачової.

Лінійка в школі, де навчатимуться Гаррі і Ліза Галкіни

Лінійка в школі, де навчатимуться Гаррі і Ліза Галкіни Instagram Максима Галкіна

Алла Пугачова разом із дітьми на лінійці

Алла Пугачова разом із дітьми на лінійці Instagram Максима Галкіна

Так, за словами коментаторів, образ співачки не підходить для шкільного заходу.

"71-річна "дівчинка". Але паспорт не переписати. Можна ж якось жити дещо скромніше", – відзначили в мережі.

"Жах... Як мумія. Ці ноги треба ховати, або носити більш прийнятну довжину, коліна просто жах", – додали також хейтери примадонни.

Користувачі мережі розкритикували Пугачову

Користувачі мережі розкритикували Пугачову Instagram @vikivesennya

Пугачову розкритикували за мініспідницю на лінійці в школі

Пугачову розкритикували за мініспідницю на лінійці в школі Instagram @vikivesennya

Пугачова прийшла в школу до дітей в мініспідниці

Пугачова прийшла в школу до дітей в мініспідниці Instagram @vikivesennya

Зовнішній вигляд Пугачової розлютив мережу

Зовнішній вигляд Пугачової розлютив мережу Instagram @vikivesennya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін спровокували фурор у мережі новим спільним фото.

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