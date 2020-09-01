Пугачова і Галкін повели дітей до першого класу: примадонна розгнівала мережу образом

Алла Пугачова і Максим Галкін засвітилися на шкільній лінійці.

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін повели близнюків Гаррі і Лізу в перший клас. Примадонна з'явилася на шкільній лінійці в мініспідниці, чим розлютила мережу.

Так, артистка для свята вибрала світлу коротку спідницю і шкіряну куртку. Фото і відео опублікували на фансторінці Пугачової в Instagram і в особистому аккаунті Галкіна (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Школа. Ось і 1 вересня! Готувалися, турбувалися, чепурилися, пішли. Проводжали мама, тато, тітка, дядько і кузина, няні та друзі", – прокоментував відео шоумен.

Гаррі і Ліза Галкіни пішли в перший клас Instagram Максима Галкіна

Діти Максима Галкіна і Алли Пугачової навчатимуться у Першій Московській гімназії – приватній школі на Рубльово-Успенському шосе.

"Нехай школа пройде радісно і успішно!" – побажала своїм дітям Пугачова і зазначила, що тепер вона буде готуватися і до випускного вечора.

Алла Пугачова з'явилася на шкільній лінійці в мініспідниці Instagram Максима Галкіна

Відзначимо, користувачі мережі бурхливо відреагували на відео з примадонною та її дітьми. Більшість привітали батьків школярів, проте водночас деякі користувачі негативно відгукнулися про зовнішній вигляд 71-річної Пугачової.

Лінійка в школі, де навчатимуться Гаррі і Ліза Галкіни Instagram Максима Галкіна

Алла Пугачова разом із дітьми на лінійці Instagram Максима Галкіна

Так, за словами коментаторів, образ співачки не підходить для шкільного заходу.

"71-річна "дівчинка". Але паспорт не переписати. Можна ж якось жити дещо скромніше", – відзначили в мережі.

"Жах... Як мумія. Ці ноги треба ховати, або носити більш прийнятну довжину, коліна – просто жах", – додали також хейтери примадонни.

Користувачі мережі розкритикували Пугачову Instagram @vikivesennya

Пугачову розкритикували за мініспідницю на лінійці в школі Instagram @vikivesennya

Пугачова прийшла в школу до дітей в мініспідниці Instagram @vikivesennya

Зовнішній вигляд Пугачової розлютив мережу Instagram @vikivesennya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін спровокували фурор у мережі новим спільним фото.

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