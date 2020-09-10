Пугачова і Галкін перетворили хіт Cadillac в лайливу частівку: в мережі фурор

Російська примадонна Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним заспівали знаменитий хіт реперів Моргенштерна і Елджея "Кадилак" (Cadillac) в форматі частівок.

Кумедний інцидент стався на проекті Галкіна "Музикаліті" в YouTube. Пугачова також зазначила, що взагалі нічого не чула про Моргенштерна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я взагалі не знаю, хто це співає. Я з шаманами не спілкуюся", – пожартувала примадонна.

Алла Пугачова висміяла Моргенштерна і його хіт "Кадилак". "Музикаліті" (скріншот відео)

Також артистка разом з чоловіком виконали уривок пісні "Кадилак" на манер частівок, в тому числі і рядки з нецензурними словами.

Також Пугачова невтішно висловилася про подібну сучасну музику в Росії. Зокрема, вона назвала хітові пісні "гноєм, який повинен вийти з рани".

"Це просто якийсь" гній "виливається. І поки гній не виллється, рана не зарубцюється. І ті кращі, які зараз працюють в цьому сучасному контексті, повинні рубцювати цю рану", – уточнила примадонна.

Фанати прийшли в захват від витівки Пугачової і Галкіна. Багато з них відзначили, що саме 71-річна співачка "зробила" випуск молодіжної передачі.

"Пугачова недарма легенда. Знає, що сказати і як пожартувати. Ну і харизма, звичайно!" – захопилися шанувальники.

"Алла Борисівна звичайно розумна жінка і з відмінним почуттям гумору!" – додали інші.

Користувачі мережі захопилися гумором Пугачової. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Пугачова викликала захват у YouTube. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Пугачову розхвалили користувачі YouTube. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Фанати прийшли в захват від частівок Пугачової. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Пугачова викликала фурор в мережі. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті Максима Галкіна "Музикаліті" його зоряна дружина Алла Пугачова розповіла про загули і п'янки співака Йосипа Кобзона під час концертів. Артистка згадала, що один з таких інцидентів стався в Криму.

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