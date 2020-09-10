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Пугачова і Галкін перетворили хіт Cadillac в лайливу частівку: в мережі фурор

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,9 т.
Пугачова заспівала пісню Моргенштерна на YouTube

Пугачова заспівала пісню Моргенштерна на YouTube. колаж

Російська примадонна Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним заспівали знаменитий хіт реперів Моргенштерна і Елджея "Кадилак" (Cadillac) в форматі частівок.

Кумедний інцидент стався на проекті Галкіна "Музикаліті" в YouTube. Пугачова також зазначила, що взагалі нічого не чула про Моргенштерна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я взагалі не знаю, хто це співає. Я з шаманами не спілкуюся", – пожартувала примадонна.

Алла Пугачова висміяла Моргенштерна і його хіт "Кадилак".

Алла Пугачова висміяла Моргенштерна і його хіт "Кадилак". "Музикаліті" (скріншот відео)

Також артистка разом з чоловіком виконали уривок пісні "Кадилак" на манер частівок, в тому числі і рядки з нецензурними словами.

Також Пугачова невтішно висловилася про подібну сучасну музику в Росії. Зокрема, вона назвала хітові пісні "гноєм, який повинен вийти з рани".

"Це просто якийсь" гній "виливається. І поки гній не виллється, рана не зарубцюється. І ті кращі, які зараз працюють в цьому сучасному контексті, повинні рубцювати цю рану", – уточнила примадонна.

Фанати прийшли в захват від витівки Пугачової і Галкіна. Багато з них відзначили, що саме 71-річна співачка "зробила" випуск молодіжної передачі.

"Пугачова недарма легенда. Знає, що сказати і як пожартувати. Ну і харизма, звичайно!" – захопилися шанувальники.

"Алла Борисівна звичайно розумна жінка і з відмінним почуттям гумору!" – додали інші.

Користувачі мережі захопилися гумором Пугачової.

Користувачі мережі захопилися гумором Пугачової. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Пугачова викликала захват у YouTube.

Пугачова викликала захват у YouTube. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Пугачову розхвалили користувачі YouTube.

Пугачову розхвалили користувачі YouTube. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Фанати прийшли в захват від частівок Пугачової.

Фанати прийшли в захват від частівок Пугачової. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Пугачова викликала фурор в мережі.

Пугачова викликала фурор в мережі. "Музикаліті" (скріншот коментарів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті Максима Галкіна "Музикаліті" його зоряна дружина Алла Пугачова розповіла про загули і п'янки співака Йосипа Кобзона під час концертів. Артистка згадала, що один з таких інцидентів стався в Криму.

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