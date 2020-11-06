Пугачова, Галкін та інші: як зірки сумують за померлим Жванецьким

Софія Ковнір Люди 19:19, 6.11.2020

Смерть письменника-сатирика Михайла Жванецького шокувала багатьох знаменитостей, які були добре знайомі з ним і його творчістю.

OBOZREVATEL зібрав список зірок, які висловили свої співчуття на сторінках у соціальних мережах.

Російський артист і гуморист Максим Галкін

"Не стало нашого друга, нашого класика, нашого такого єдиного Михайла Михайловича, нашого Жванецького. Ну що тут напишеш, що тут скажеш. Дякую йому, що жили з його словом, дивилися на світ з його пращурами, переживали складні часи з його гострою думкою. Закриваються двері в ту прекрасну епоху, коли умами володіли глиби. Сьогодні вперше за довгі похмурі дні сонце в Москві вийшло, а в душі зайшло. Світла пам'ять, Мишко дорогий! Співчуття рідним, Наташа, Діма, тримайтеся!"

Російська і радянська співачка Алла Пугачова

"Ось і все. Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друг мій, ти незабутній. Ти завжди в моєму серці".
Смерть письменника-сатирика Михайла Жванецького шокувала багатьох знаменитостей
24 канал

Російський шоумен і комік Гарік Харламов

"Пішов геній. Помер Михайло Жванецький. Гумор осиротів. Співчуття рідним і близьким".
Смерть сатирика Михайла Жванецького шокувала багатьох знаменитостей
Газета.Ру

Кохана Сергія Жигунова журналістка Вікторія Ворожбит

"Здавалося, що він буде завжди. Світла пам'ять, Михайло Михайлович, дякую за все".
Смерть письменника Михайла Жванецького шокувала багатьох знаменитостей
РБК

Зеленський висловився про смерть Жванецького: йому нагадали про дружбу сатирика з Путіним – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зеленський висловився про смерть Жванецького
Twitter Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали останній виступ померлого Михайла Жванецького.

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