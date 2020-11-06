Пугачова, Галкін та інші: як зірки сумують за померлим Жванецьким

Смерть письменника-сатирика Михайла Жванецького шокувала багатьох знаменитостей, які були добре знайомі з ним і його творчістю.

OBOZREVATEL зібрав список зірок, які висловили свої співчуття на сторінках у соціальних мережах.

"Не стало нашого друга, нашого класика, нашого такого єдиного Михайла Михайловича, нашого Жванецького. Ну що тут напишеш, що тут скажеш. Дякую йому, що жили з його словом, дивилися на світ з його пращурами, переживали складні часи з його гострою думкою. Закриваються двері в ту прекрасну епоху, коли умами володіли глиби. Сьогодні вперше за довгі похмурі дні сонце в Москві вийшло, а в душі зайшло. Світла пам'ять, Мишко дорогий! Співчуття рідним, Наташа, Діма, тримайтеся!"

"Ось і все. Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друг мій, ти незабутній. Ти завжди в моєму серці".

"Пішов геній. Помер Михайло Жванецький. Гумор осиротів. Співчуття рідним і близьким".

"Здавалося, що він буде завжди. Світла пам'ять, Михайло Михайлович, дякую за все".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали останній виступ померлого Михайла Жванецького.