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8 березня • оновлено в 12:58
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Пугачова через хворобу скасувала святкування 8 березня

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Російська співачка Алла Пугачова раптово скасувала "свято весни" через хворобу. До цього, артистка протягом 52 років в першу неділю весни виходила на вулицю і дарувала перехожим жовті квіти.

За словами зірки, продовжити її справу може будь-хто, пише "СтарХит".

Пугачова через хворобу скасувала святкування 8 березня

Документи і факти

"Це свято завжди для мене особливе. Настрій у мене відмінний, але прихворіла. Це не коронавірус. Продовжуйте мою традицію. Даруйте радість людям. Світити завжди, світити скрізь - ось гасло моє і сонця", - поділилася співачка.

Пугачова через хворобу скасувала святкування 8 березня

Ранок

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі спливло фото Алли Пугачової до пластики. Архівною фотографією поділилася співачка Крістіна Орбакайте.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Алла Пугачова
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Бабка барахтается еще
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Гоша Злой
Гоша Злой
бедняжка, хреново выглядит....
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