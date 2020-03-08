Пугачова через хворобу скасувала святкування 8 березня

Російська співачка Алла Пугачова раптово скасувала "свято весни" через хворобу. До цього, артистка протягом 52 років в першу неділю весни виходила на вулицю і дарувала перехожим жовті квіти.

За словами зірки, продовжити її справу може будь-хто, пише "СтарХит".

Документи і факти

"Це свято завжди для мене особливе. Настрій у мене відмінний, але прихворіла. Це не коронавірус. Продовжуйте мою традицію. Даруйте радість людям. Світити завжди, світити скрізь - ось гасло моє і сонця", - поділилася співачка.

Ранок

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі спливло фото Алли Пугачової до пластики. Архівною фотографією поділилася співачка Крістіна Орбакайте.

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