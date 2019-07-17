Пугачова, Боярський та інші: в мережі "омолодили" знаменитостей – результат вражає

На тлі божевільного "буму" на постарілі обличчя в Instagram, журналісти вирішили відійти від загального тренду і показати зворотний результат на прикладі зірок шоу-бізнесу.

Видання про життя знаменитостей "Телепрограма" представило фото артистів, які "помолодшали" в два, або навіть в три рази.

Алла Пугачова без ретуші instagram/alla_pugacheva_forum

Через додаток FaceApp у мережі показали, як нинішні вже немолоді зірки виглядали б, якби їм було 20 років. Під обробку потрапили обличчя примадонни Алли Пугачової, Михайла Боярського.

Алла Пугачова - до і після обробки teleprogramma.pro

Також під експеримент потрапила Едіта П'єха, Регіна Дубовицька, Олег Газманов й інші артисти. І результат виявився вражаючим.

Михайло Боярський - до і після обробки teleprogramma.pro

Едіта П'єха - до і після обробки teleprogramma.pro

Олег Газманов - до і після обробки teleprogramma.pro

Борис Грачевський - до і після обробки teleprogramma.pro

Тетяна Догілєва - до і після обробки teleprogramma.pro

Регіна Дубовицька - до і після обробки teleprogramma.pro

Світлана Світлична - до і після обробки teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, гучним додатком скористалися багато знаменитостей і навіть політики. Так, FaceApp спробували провідні спортсмени. Співачка Віра Брежнєва також не стрималася і "зістарила" себе, налякавши фанатів.

До загального тренду приєдналася гола Оля Полякова, зробивши обличчя старим, а тіло залишивши молодим.

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