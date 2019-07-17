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Пугачова, Боярський та інші: в мережі "омолодили" знаменитостей – результат вражає

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На тлі божевільного "буму" на постарілі обличчя в Instagram, журналісти вирішили відійти від загального тренду і показати зворотний результат на прикладі зірок шоу-бізнесу.

Видання про життя знаменитостей "Телепрограма" представило фото артистів, які "помолодшали" в два, або навіть в три рази.

Алла Пугачова без ретуші

Алла Пугачова без ретуші

instagram/alla_pugacheva_forum

Через додаток FaceApp у мережі показали, як нинішні вже немолоді зірки виглядали б, якби їм було 20 років. Під обробку потрапили обличчя примадонни Алли Пугачової, Михайла Боярського.

Алла Пугачова - до і після обробки

Алла Пугачова - до і після обробки

teleprogramma.pro

Також під експеримент потрапила Едіта П'єха, Регіна Дубовицька, Олег Газманов й інші артисти. І результат виявився вражаючим.

Михайло Боярський - до і після обробки

Михайло Боярський - до і після обробки

teleprogramma.pro

Едіта П'єха - до і після обробки

Едіта П'єха - до і після обробки

teleprogramma.pro

Олег Газманов - до і після обробки

Олег Газманов - до і після обробки

teleprogramma.pro

Борис Грачевський - до і після обробки

Борис Грачевський - до і після обробки

teleprogramma.pro

Тетяна Догілєва - до і після обробки

Тетяна Догілєва - до і після обробки

teleprogramma.pro

Регіна Дубовицька - до і після обробки

Регіна Дубовицька - до і після обробки

teleprogramma.pro

Світлана Світлична - до і після обробки

Світлана Світлична - до і після обробки

teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, гучним додатком скористалися багато знаменитостей і навіть політики. Так, FaceApp спробували провідні спортсмени. Співачка Віра Брежнєва також не стрималася і "зістарила" себе, налякавши фанатів.

До загального тренду приєдналася гола Оля Полякова, зробивши обличчя старим, а тіло залишивши молодим.

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Особи
Алла Пугачова Михайло Боярський Олег Газманов Едіта П'єха Борис Грачевський
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Instagram Краса фотографии
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Ferat Bey
Ferat Bey
Навiщо ця статья в Українi? Це щоб було побiльше прихiльникiв "руського миру" i "95 кварталу" в Українi? їх й так занадто багато. Нема кому гнати "руський мир" з iнформацiйного простору України. Нема. ''Громодяне свiту" з руськiм менталiтетом скрiзь керують в Українi.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Як не второпав, так є ж фото 80-х, навіщо так складно?
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