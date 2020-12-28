Птушкін про нагороду від Зеленського: для мене це якийсь оксюморон – де я, а де журналістика

Популярний український тревел-блогер та телеведучий Антон Птушкін заявив, що був дуже здивований нагороді заслуженого журналіста, присвоєній йому президентом Володимиром Зеленським.

Так, за словами знаменитості, він дізнався про отримання звання під час зйомок. Птушкін зазначив, що не вважає себе гідним його, адже, на його думку, заслужений журналіст – це той, хто віддав професії 10, 20 років, а то й все життя цим займається. Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-програмі російського журналіста Юрія Дудя "вДудь" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я був на зйомках, і мені директор надсилає цей скриншот. Я здивувався, якщо чесно. Для мене це якийсь оксюморон: де я, де журналістика і де заслужений журналіст України? Для мене журналістика – це люди, які займаються нею 10, 20, 30 років, все життя займаються і заслуговують на це звання. Але я просто чувак з камерою. У мене відчуття, що я взагалі й близько не заслуговую цієї нагороди, але мені дуже приємно", – заявив Птушкін.

Антон Птушкін скриншот з відео

Тревел-блогер досі не забрав свою нагороду, адже у нього дуже мало вільного часу через щільний графік.

"Я, до речі, свою нагороду не забрав. Я якось не встигаю... Але є інсайдерська інформація, що, крім надбавки до пенсії, є "маза" отримати безкоштовний проїзд в метро, так що, можливо, це може дійсно бути дуже зручно", – зазначив він.

Антон Птушкін і Юрій Дудь скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня президент Володимир Зеленський видав указ про відзначення низки діячів державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України. Так, солісту гурту "BEZ обмеження" Сергію Танчинцю вручили звання "Заслужений артист України", а Ніна Матвієнко отримала Орден княгині Ольги II ступеня.