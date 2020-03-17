Психіатр-нарколог Олексій Казанцев заявив, що спосіб життя, який зараз веде український репер Джиган, може негативно відбитися на його здоров'ї.

Про це фахівець розповів у коментарі КП.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Зокрема, Казанцев прокоментував останні відео Джигана.

"Судячи з відео Джигана в соцмережах, курить він аж ніяк не сигарети, а саме травичку. А що найстрашніше, репер міксує фізичну активність з вживанням марихуани. Викурив косячок, побіг віджиматися. Це колосальне навантаження на серце, і воно може просто не витримати. Така поведінка більше характерна для підлітків, але ніяк не для 34-річного багатодітного батька", – вважає експерт.

Джиган Instagram @iamgeegun

Також фахівець висловився і про те, що у репера може бути біополярний розлад:

"Якщо говорити про біполярний розлад – це модний нині діагноз у творчому середовищі, який раніше називався "маніакально-депресивний психоз". Приставка "бі" означає подвійність стану: хворий то знаходиться в піднесеному настрої, то впадає в депресію. Захворювання це хронічне і вимагає постійного спостереження у психіатра і психотерапевта, а також застосування підтримуючої терапії у вигляді ліків. У період манії людина може робити суїцидальні спроби, продавати квартири, позбуватися бізнесу – це страшна хвороба".

Джиган Instagram @iamgeegun

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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