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17 березня • оновлено в 10:48
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Психіатр-нарколог дав невтішний прогноз Джигану

1.3т
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Психіатр-нарколог Олексій Казанцев заявив, що спосіб життя, який зараз веде український репер Джиган, може негативно відбитися на його здоров'ї.

Про це фахівець розповів у коментарі КП.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Зокрема, Казанцев прокоментував останні відео Джигана.

"Судячи з відео Джигана в соцмережах, курить він аж ніяк не сигарети, а саме травичку. А що найстрашніше, репер міксує фізичну активність з вживанням марихуани. Викурив косячок, побіг віджиматися. Це колосальне навантаження на серце, і воно може просто не витримати. Така поведінка більше характерна для підлітків, але ніяк не для 34-річного багатодітного батька", – вважає експерт.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Також фахівець висловився і про те, що у репера може бути біополярний розлад:

"Якщо говорити про біполярний розлад – це модний нині діагноз у творчому середовищі, який раніше називався "маніакально-депресивний психоз". Приставка "бі" означає подвійність стану: хворий то знаходиться в піднесеному настрої, то впадає в депресію. Захворювання це хронічне і вимагає постійного спостереження у психіатра і психотерапевта, а також застосування підтримуючої терапії у вигляді ліків. У період манії людина може робити суїцидальні спроби, продавати квартири, позбуватися бізнесу – це страшна хвороба".

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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