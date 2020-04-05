"Проживаю своє особисте пекло!" Самойлова зробила нове зізнання після розриву з Джиганом

Зірка Instagram Оксана Самойлова зізналася, що болісно переносить розрив з чоловіком, українським репером Джиганом.

Так, за словами жінки, вона "розбита на тисячу шматочків" і "проживає особисте пекло". Самойлова також додала, що їхнім дітям потрібна допомога психолога. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я працюю з психологом, мої дітям потрібен психолог, у них вже ніколи не буде нормальної сім'ї. Замість щасливого дитинства їхні маленькі головки забиті страшними думками, шоком і нерозумінням, в чому вони винні. Я бачу, як мої діти мовчки просять про допомогу, а я не можу їм допомогти. Тому що я розбита на тисячі шматочків і мені самій потрібна допомога. Я проживаю своє особисте пекло!", – заявила Самойлова.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Фото: instagram/samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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