"Проживаю своє особисте пекло!" Самойлова зробила нове зізнання після розриву з Джиганом

Зірка Instagram Оксана Самойлова зізналася, що болісно переносить розрив з чоловіком, українським репером Джиганом.
Так, за словами жінки, вона "розбита на тисячу шматочків" і "проживає особисте пекло". Самойлова також додала, що їхнім дітям потрібна допомога психолога. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Оксана Самойлова і Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Я працюю з психологом, мої дітям потрібен психолог, у них вже ніколи не буде нормальної сім'ї. Замість щасливого дитинства їхні маленькі головки забиті страшними думками, шоком і нерозумінням, в чому вони винні. Я бачу, як мої діти мовчки просять про допомогу, а я не можу їм допомогти. Тому що я розбита на тисячі шматочків і мені самій потрібна допомога. Я проживаю своє особисте пекло!", – заявила Самойлова.
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.
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