Суцільне розчарування: стало відомо, чого чекати від восьмого випуску "Холостяк-10"

У п'ятницю, 24 квітня, на телеканалі СТБ вийде 8 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10".

Так, дві дівчини Христина і Настя зможуть самостійно організувати своє ідеальне побачення з Холостяком Максом Михайлюком, отримавши від нього бюджет у 25 тисяч гривень (щоб переглянути анонс, доскрольте новину до кінця).

Макс Михайлюк Скріншот з відео

"Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли у них все для цього є. Можливо, таким чином я зможу дізнатися їх ще трішки більше", – прокоментує рішення Макс.

Скріншот з відео

Зазначимо, що Христина, попри отриманий бюджет, запропонує Холостякові піти до неї додому і приготує йому вечерю. А ось Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона відправиться на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є неї майбутнє з Холостяком.

Христина і Макс Скріншот з відео

Настя і Макс Скріншот з відео

Проте одне з побачень стане для Холостяка грандіозним розчаруванням. І, можливо, з кимось із дівчат головний герой попрощається ще до Церемонії троянд. Хто це буде – дізнаєтеся 24 квітня о 19.00, в романтичному реаліті-шоу "Холостяк-10" на СТБ.

Христина і Настя Скріншот з відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, церемонія вигону на "Холостяка-10" в сьомому випуску закінчилася скандалом.