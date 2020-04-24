Головна Новини
24 квітня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Суцільне розчарування: стало відомо, чого чекати від восьмого випуску "Холостяк-10"

1.2т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 24 квітня, на телеканалі СТБ вийде 8 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10".

Так, дві дівчини Христина і Настя зможуть самостійно організувати своє ідеальне побачення з Холостяком Максом Михайлюком, отримавши від нього бюджет у 25 тисяч гривень (щоб переглянути анонс, доскрольте новину до кінця).

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

Скріншот з відео

"Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли у них все для цього є. Можливо, таким чином я зможу дізнатися їх ще трішки більше", – прокоментує рішення Макс.

Суцільне розчарування: стало відомо, чого чекати від 8-го випуску "Холостяк-10"

Скріншот з відео

Зазначимо, що Христина, попри отриманий бюджет, запропонує Холостякові піти до неї додому і приготує йому вечерю. А ось Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона відправиться на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є неї майбутнє з Холостяком.

Христина і Макс

Христина і Макс

Скріншот з відео

Настя і Макс

Настя і Макс

Скріншот з відео

Проте одне з побачень стане для Холостяка грандіозним розчаруванням. І, можливо, з кимось із дівчат головний герой попрощається ще до Церемонії троянд. Хто це буде – дізнаєтеся 24 квітня о 19.00, в романтичному реаліті-шоу "Холостяк-10" на СТБ.

Христина і Настя

Христина і Настя

Скріншот з відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, церемонія вигону на "Холостяка-10" в сьомому випуску закінчилася скандалом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу Холостяк-10
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги