Проти насильства: в мережі набирає популярності потужний тренд
У соцмережі Instagram набирає популярності новий тренд: знаменитості публікують чорно-білі знімки, підтримуючи таким чином рух проти насильства стосовно до жінок.
Так, вони викладають відповідні кадри з хештегом #Womensupportingwomen. Всього за добу його використало понад 3 мільйони людей (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що у флешмобі взяли участь такі голлівудські знаменитості: Дженніфер Еністон, Єва Лонгорія, Наталі Портман, Вікторія Бекхем, Кара Делевінь та багато інших.
Українські зірки також не залишилися осторонь події та підтримали флешмоб. Серед них фотографіями поділилися Джамала, Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Лілія Подкопаєва, Анна Різатдінова, Сніжана Онопко, Аліна Байкова та багато інших.
"Я підтримую рух проти насильства, жорстокості й вбивства жінок! Приєднуйтесь і ви до челенджу", – зазначила Джамала.
"Зараз у мене в житті все добре, але був час, коли я страждала від чоловічого насильства! Хочу підтримати челендж #Womensupportingwomen", – написала Ірина Білик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.