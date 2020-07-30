Проти насильства: в мережі набирає популярності потужний тренд.

У соцмережі Instagram набирає популярності новий тренд: знаменитості публікують чорно-білі знімки, підтримуючи таким чином рух проти насильства стосовно до жінок.

Так, вони викладають відповідні кадри з хештегом #Womensupportingwomen. Всього за добу його використало понад 3 мільйони людей (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що у флешмобі взяли участь такі голлівудські знаменитості: Дженніфер Еністон, Єва Лонгорія, Наталі Портман, Вікторія Бекхем, Кара Делевінь та багато інших.

Дженніфер Еністон (Instagram Дженніфер Еністон)

Єва Лонгорія (Instagram Єви Лонгорії)

Наталі Портман (Instagram Наталі Портман)

Вікторія Бекхем (Instagram Вікторії Бекхем)

Кара Делевінь (Instagram Кари Делевінь)

Українські зірки також не залишилися осторонь події та підтримали флешмоб. Серед них фотографіями поділилися Джамала, Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Лілія Подкопаєва, Анна Різатдінова, Сніжана Онопко, Аліна Байкова та багато інших.

"Я підтримую рух проти насильства, жорстокості й вбивства жінок! Приєднуйтесь і ви до челенджу", – зазначила Джамала.

Джамала (Instagram Джамали)

"Зараз у мене в житті все добре, але був час, коли я страждала від чоловічого насильства! Хочу підтримати челендж #Womensupportingwomen", – написала Ірина Білик.

Ірина Білик (Instagram Ірини Білик)

Маша Єфросиніна (Instagram Маші Єфросиніної)

Лілія Подкопаєва (Instagram Лілії Подкопаєвої)

Анна Різатдінова (Instagram Анни Різатдінової)

Сніжана Онопко (Instagram Сніжани Онопко)

Аліна Байкова (Instagram Аліни Байкової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.