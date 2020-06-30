Проти Марата Башарова не відкрили кримінальне провадження за побиття дружин

Крістіна Долматова Люди 17:18, 30.06.2020 Оновлено: 17:48, 30.06.2020

Поліція перевірила скарги колишніх дружин актора Марата Башарова Катерини Архарової та Єлизавети Шевиркової на насильство і з'ясувала, що кримінальні провадження за цими фактами не відкривались.

Про це йдеться у відповіді першого заступника глави МВС Олександра Горового на запит депутатки Держдуми Оксани Пушкіної, передають "РИА Новости". Зазначається, що раніше Пушкіна звернулася до глави МВС Володимира Колокольцева з проханням перевірити, чи реагувала поліція на інциденти. У зверненні вона зазначила, що Башаров і сам не раз визнавав, що бив своїх дружин.

Марат Башаров, Катерина Архарова і Єлизавета Шевиркова

У листі вказується, що після перевірок 7 березня 2015 року та 5, 6 січня 2019 року уповноважені посадові особи територіальних органів МВС відмовили у відкритті кримінальних проваджень.

Коментуючи відповідь МВС, Пушкіна заявила, що такі звернення в поліцію залишатимуться без належної відповіді доти, доки не буде ухвалено закон про профілактику сімейно-побутового насильства.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.

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