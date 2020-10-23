Проти блогера, який побив модель у прямому ефірі, завели справу: йому загрожує в'язниця

Проти 21-річного російського блогера Андрія Буріми (Mellstroy), який побив модель Альону Єфремову в прямому ефірі, завели кримінальну справу за ст. 116 КК РФ "Побої". Так, стримеру загрожує в'язниця терміном до двох років.

Також із хлопця взяли підписку про невиїзд, повідомили агентству міських новин "Москва" в правоохоронних органах (щоб переглянути відео побиття, доскрольте сторінку до кінця).

"Бурім заподіяв Єфремовій, згідно з довідкою, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої м'яких тканин лівої виличної ділянки, м'яких тканин шийного і грудного відділів хребта", – розповів співрозмовник виданню.

Нагадаємо, під час стриму Єфремова попросила блогера роздягнутися перед камерою, щоб довести шанувальникам, що в нього гарна фігура. У відповідь на це Бурім схопив модель за голову й кілька разів ударив її об стіл. Згодом він підняв дівчину зі стільця і ​​виштовхнув із кадру.

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