Протести зірок подіяли: у Раді розглянуть законопроєкт щодо підтримки шоу-бізнесу

Акція протесту, яку 3 вересня влаштували під будівлею Кабміну українські зірки на чолі зі співачкою Олею Поляковою, принесла результати – Верховна Рада найближчим часом розгляне проєкт закону про підтримку шоу-бізнесу.

Про це повідомив на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Трансляцію опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Найближчим часом у першому читанні буде розглянуто зміни до Податкового кодексу з метою державної підтримки сфер "культури, туризму і креативних індустрій". Креативні індустрії останні пів року не знають, як їм працювати в нинішніх умовах, і проводять "креативні мітинги". Не хотілося б, щоб нас спонукали ухвалювати ці рішення, потрібно ухвалювати їх самостійно", – зазначив Корнієнко.

При цьому він заявив, що не хоче, щоб такі акції протесту перемістилися під будівлю Верховної Ради.

Зазначимо, що в Україні продовжили карантин до 1 листопада. Через погіршення ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах незалежно від рівня епідемічної небезпеки починаючи із "зеленого" і далі заборонено проведення дискотек, концертів і роботу нічних клубів.

Українська співачка Оля Полякова обурилася, що її концерт 1 вересня в Білій Церкві скасували, тоді як у Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки. Також артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український продюсер Олена Мозгова висловилася про протести зірок під Кабміном і назвала їх "шапіто", "маніпуляцією" і "трешем".

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