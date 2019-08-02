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"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

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Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

"Нехай останній місяць літа наповнить нас новою енергією і додасть більше сил. Запасаємося вітаміном D і яскравими емоціями", — написала Котова.

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка Тетяни і засипали її компліментами.

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Спокуслива Тетяна Котова

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Тетяна Котова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-"ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

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Особа
Тетяна Котова
Місце
Росія
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