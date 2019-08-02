"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова вразила шанувальників пікантним знімком.
Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".
"Нехай останній місяць літа наповнить нас новою енергією і додасть більше сил. Запасаємося вітаміном D і яскравими емоціями", — написала Котова.
Тетяна Котова
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка Тетяни і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Тетяна Котова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Тетяна Котова оголилася на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Тетяна Котова
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Тетяна Котова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Тетяна Котова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-"ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.
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