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4 вересня • оновлено в 09:02
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"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча і актриса Тетяна Котова поділилася з шанувальниками еротичними знімками.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертій білизні, продемонструвавши свої пишні форми.

"Хочу подякувати кожному, хто зі мною всі ці роки, хто радіє моїм успіхам. Завдяки людям, які мене оточують, ідеям і вчинкам, які кожен день призводять до мрій і бажань, я відчуваю себе щасливою, часом навіть найщасливішою", — написала Котова.

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова у відвертій білизні

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники захопилися новою публікацією зірки і засипали її компліментами.

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова засвітила груди

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Спокуслива Тетяна Котова

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Тетяна Котова засвітила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця гурту "ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Тетяна Котова
Місце
Росія
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а в чому то успіхи силіконова баба?
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