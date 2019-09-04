"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча і актриса Тетяна Котова поділилася з шанувальниками еротичними знімками.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертій білизні, продемонструвавши свої пишні форми.
"Хочу подякувати кожному, хто зі мною всі ці роки, хто радіє моїм успіхам. Завдяки людям, які мене оточують, ідеям і вчинкам, які кожен день призводять до мрій і бажань, я відчуваю себе щасливою, часом навіть найщасливішою", — написала Котова.
Тетяна Котова
Фото з Instagram
Тетяна Котова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Тетяна Котова у відвертій білизні
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники захопилися новою публікацією зірки і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Тетяна Котова засвітила груди
Фото з Instagram
Тетяна Котова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Тетяна Котова оголилася на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Тетяна Котова
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Тетяна Котова засвітила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця гурту "ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.
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