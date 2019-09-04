"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" вразила мережу еротичними фото

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча і актриса Тетяна Котова поділилася з шанувальниками еротичними знімками.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертій білизні, продемонструвавши свої пишні форми.

"Хочу подякувати кожному, хто зі мною всі ці роки, хто радіє моїм успіхам. Завдяки людям, які мене оточують, ідеям і вчинкам, які кожен день призводять до мрій і бажань, я відчуваю себе щасливою, часом навіть найщасливішою", — написала Котова.

Тетяна Котова Фото з Instagram

Тетяна Котова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Тетяна Котова у відвертій білизні Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники захопилися новою публікацією зірки і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тетяна Котова засвітила груди Фото з Instagram

Тетяна Котова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Тетяна Котова оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Тетяна Котова Фото з Instagram

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Тетяна Котова засвітила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця гурту "ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

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