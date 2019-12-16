"Просто сексі": Семенович виставила напоказ величезні груди

Російська співачка Анна Семенович опублікувала спокусливе фото, на якому продемонструвала своє пишне декольте.

Гарячою фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенович Інстаграм

Так, на знімку Семенович позує в блискучій чорній сукні з глибоким декольте. Ефектний виріз підкреслив пишні груди співачки.

Анна Семенович Інстаграм

Примітно, що під спокусливим кадром Анна поскаржилася на те, що вона часто стикається з критикою своєї зовнішності.

"Я зіткнулася в своєму житті з якоюсь несправедливою оцінкою суспільства на свою адресу. І я знаю як це боляче, на цій планеті не буває однакових людей, всі ми абсолютно різні і унікальні. Нам всім треба стати трохи добрішими і гнучкішими один до одного, і не показувати пальцем на занадто високих або низьких людей, не жартувати про жінок з великими грудьми або дуже довгими ногами. Припинити сміятися над особливостями інших людей, просто приймати їх і розуміти, що всі ми різні", – пише Семенович.

Анна Семенович Інстаграм

У коментарях прихильники почали підтримувати співачку:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

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