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16 грудня • оновлено в 09:26
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"Просто сексі": Семенович виставила напоказ величезні груди

2.3т
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Російська співачка Анна Семенович опублікувала спокусливе фото, на якому продемонструвала своє пишне декольте.

Гарячою фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенович

Анна Семенович

Інстаграм

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Так, на знімку Семенович позує в блискучій чорній сукні з глибоким декольте. Ефектний виріз підкреслив пишні груди співачки.

Анна Семенович

Анна Семенович

Інстаграм

Примітно, що під спокусливим кадром Анна поскаржилася на те, що вона часто стикається з критикою своєї зовнішності.

"Я зіткнулася в своєму житті з якоюсь несправедливою оцінкою суспільства на свою адресу. І я знаю як це боляче, на цій планеті не буває однакових людей, всі ми абсолютно різні і унікальні. Нам всім треба стати трохи добрішими і гнучкішими один до одного, і не показувати пальцем на занадто високих або низьких людей, не жартувати про жінок з великими грудьми або дуже довгими ногами. Припинити сміятися над особливостями інших людей, просто приймати їх і розуміти, що всі ми різні", – пише Семенович.

Анна Семенович

Анна Семенович

Інстаграм

У коментарях прихильники почали підтримувати співачку:

"Просто сексі": Семенович виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Семенович виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Семенович виставила напоказ величезні груди
"Просто сексі": Семенович виставила напоказ величезні груди

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
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