"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова захоплює спокусливими формами на нових фото.
Так, серією гарячих знімків зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Анфіса Чехова
Instagram @achekhova
На фото Чехова позує напівголою, прикривши інтимні частини тіла великою ковдрою.
Фотографії були зроблені на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Шамоні, Франція.
Анфіса Чехова
Instagram @achekhova
Анфіса Чехова
Instagram @achekhova
Анфіса Чехова
Instagram @achekhova
Анфіса Чехова
Instagram @achekhova
Численні шанувальники Анфіси не змогли пройти повз пікантні кадри зірки, зокрема привернули увагу її апетитні форми. Фанати засипали телеведучу компліментами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.
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