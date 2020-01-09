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9 січня • оновлено в 02:31
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"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами

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Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова захоплює спокусливими формами на нових фото.

Так, серією гарячих знімків зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

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Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото

На фото Чехова позує напівголою, прикривши інтимні частини тіла великою ковдрою.

Фотографії були зроблені на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Шамоні, Франція.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

Численні шанувальники Анфіси не змогли пройти повз пікантні кадри зірки, зокрема привернули увагу її апетитні форми. Фанати засипали телеведучу компліментами:

"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами
"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами
"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами
"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами
"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами
"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами
"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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