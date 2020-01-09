"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова захоплює спокусливими формами на нових фото.

Так, серією гарячих знімків зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

На фото Чехова позує напівголою, прикривши інтимні частини тіла великою ковдрою.

Фотографії були зроблені на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Шамоні, Франція.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Численні шанувальники Анфіси не змогли пройти повз пікантні кадри зірки, зокрема привернули увагу її апетитні форми. Фанати засипали телеведучу компліментами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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