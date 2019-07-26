"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва представила гарячий кліп на пісню "Основной инстинкт".

Відповідне відео вона опублікувала на офіційному YouTube-каналі. Зазначимо, що в ньому зухвала Астаф'єва продемонструвала танці в сексуальній білизні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Даша Астаф'єва Фото з Instagram

Даша Астаф'єва Фото з Instagram

Даша Астаф'єва Фото з Instagram

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Даша Астаф'єва Скріншот з відео

Шанувальники прийшли в захват від нового кліпу зірки. Вони назвали його дуже сексуальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Астаф'єва спантеличила шанувальників сценічним костюмом, виконаним в БДСМ-стилі.

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