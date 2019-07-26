Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

7.3т Читати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва представила гарячий кліп на пісню "Основной инстинкт".

Відповідне відео вона опублікувала на офіційному YouTube-каналі. Зазначимо, що в ньому зухвала Астаф'єва продемонструвала танці в сексуальній білизні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

Новини
Найдорожча пишнотіла модель завела мережу запальним відео в купальнику
"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Даша Астаф'єва

Скріншот з відео

Шанувальники прийшли в захват від нового кліпу зірки. Вони назвали його дуже сексуальним.

"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео
"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео
"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео
"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео
"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Астаф'єва спантеличила шанувальників сценічним костюмом, виконаним в БДСМ-стилі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
9
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
А где она поёт? На Ленинградке в Москве?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel