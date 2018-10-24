МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Просто люблю вас": у мережі з`явилось ексклюзивне відео з загиблою зіркою "Дизель Шоу"

Читати матеріал російською

У мережі з`явилось ексклюзивне відео з актрисою Мариною Поплавською, яка загинула в результаті ДТП під Києвом.

Записом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий комік, учасник "Дизель Шоу" Євген Сморигін (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

"Продовжую свою задумку #МаринаЗнами. Гримерка, Мариночка готується до чергової ролі. Зачіска дуже схожа на Моїсеєва. Ось і прикольнулися! Просто люблю вас..." - написав артист.

Новини
Зірки ридали: в Києві попрощалися з артисткою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською. Фото і відео

Нагадаємо, що вранці 20 жовтня під Києвом автобус із акторами гумористичного "Дизель Шоу" потрапив в аварію, у результаті якої загинула відома актриса Марина Поплавська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом дорогою зі Львова.

Особа
Марина Поплавська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги