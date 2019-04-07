"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка через тиждень відзначає сімдесятиріччя, здивувала фанатів стильною зміною іміджу.

Відповідний знімок з'явився на сторінці в Instagram російського журналіста і музичного критика Артура Гаспаряна. Він розповів, що зробив селфі на репетиції у зірки.

"Побувати на репетиції у Алли, як у космосі політати. Я навіть не про живий звук і неймовірний спів. А взагалі! Але спів вразив... Навіть мене. Чому так? Та тому що на відміну від дурилок картонних я й так не сумнівався. Царський подарунок!" – підписав фото Гаспарян.

Відзначимо, примадонна вийшла в світ із новою зачіскою – повернула собі натуральний рудий відтінок волосся та зробила актуальний геометричний чубчик при довгому каре.

instagram.com/artur_gasparyan_mk

Користувачів мережі захопив зовнішній вигляд Пугачової. Шанувальники відзначили, що вона дуже помолодшала.

"Мрія", "Ого, як вона добре виглядає", "Чарівна!" "Шикарна", "Красуня Алла", "Браво!" "Іншої такий немає", "Алла просто космос", – пишуть у коментарях.

Алла Пугачова politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з танцюючою 69-річної Аллою Пугачовою. Так, у білосніжному вбранні вона, разом зі своєю донькою Єлизаветою Галкіною, відривалася під композицію "Mambo Italiano".

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