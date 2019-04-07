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"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу

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Відома російська співачка Алла Пугачова, яка через тиждень відзначає сімдесятиріччя, здивувала фанатів стильною зміною іміджу.

Відповідний знімок з'явився на сторінці в Instagram російського журналіста і музичного критика Артура Гаспаряна. Він розповів, що зробив селфі на репетиції у зірки.

"Побувати на репетиції у Алли, як у космосі політати. Я навіть не про живий звук і неймовірний спів. А взагалі! Але спів вразив... Навіть мене. Чому так? Та тому що на відміну від дурилок картонних я й так не сумнівався. Царський подарунок!" – підписав фото Гаспарян.

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Відзначимо, примадонна вийшла в світ із новою зачіскою – повернула собі натуральний рудий відтінок волосся та зробила актуальний геометричний чубчик при довгому каре.

"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу

instagram.com/artur_gasparyan_mk

Користувачів мережі захопив зовнішній вигляд Пугачової. Шанувальники відзначили, що вона дуже помолодшала.

"Мрія", "Ого, як вона добре виглядає", "Чарівна!" "Шикарна", "Красуня Алла", "Браво!" "Іншої такий немає", "Алла просто космос", – пишуть у коментарях.

"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу
"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу
"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу
"Просто космос!" Помолоділа Пугачова викликала захват зміною іміджу

Алла Пугачова

Алла Пугачова

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з танцюючою 69-річної Аллою Пугачовою. Так, у білосніжному вбранні вона, разом зі своєю донькою Єлизаветою Галкіною, відривалася під композицію "Mambo Italiano".

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Особи
Алла ПугачоваАртур Гаспарян
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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