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"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

1.8т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру. Так, артистка позувала в купальнику біля басейну.

Фото Нікітюк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники дівчини залишили їй десятки компліментів.

"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

rbc.ua

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"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

"Леся, ти бомба", "Просто королева", "Купальник ідеально підкреслив круту фігуру", "На першій фотографії на Варнаву схожа", "Леся найкраща", "Дуже красива", "Леся, яка у вас гарна фігура", - пишуть в мережі.

"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушник на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
фотограф сам испугался
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