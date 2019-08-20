"Просто королева": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру. Так, артистка позувала в купальнику біля басейну.

Фото Нікітюк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники дівчини залишили їй десятки компліментів.

rbc.ua

"Леся, ти бомба", "Просто королева", "Купальник ідеально підкреслив круту фігуру", "На першій фотографії на Варнаву схожа", "Леся найкраща", "Дуже красива", "Леся, яка у вас гарна фігура", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушник на голе тіло і без макіяжу.

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