Копія мами: з'явилися нові фото дочки Заворотнюк

Дочка Анастасія Заворотнюк Анна поділилася новими фотографіями, на яких вражає своєю схожістю з акторкою.
Водночас, поки близькі зірки мовчать протягом вже декількох місяців, Анна повернулася в соцмережі й почала активно публікувати нові світлини в Instagram.
Анна Заворотнюк
Інстаграм Анни Заворотнюк
Днями дівчина поділилася свіжими кадрами, які викликали непідробний захват у її підписників: окрім того, що 22-річна Анна – справжня красуня, вона ще й виросла точною копією Анастасії Заворотнюк.
Анна Заворотнюк
Інстаграм Анни Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Інстаграм Анни Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк з дітьми і чоловіком
Інстаграм Анастасії Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Інстаграм Анни Заворотнюк
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що в Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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