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1 листопада • оновлено в 12:57
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Копія мами: з'явилися нові фото дочки Заворотнюк

1.6т Читати матеріал російською

Дочка Анастасія Заворотнюк Анна поділилася новими фотографіями, на яких вражає своєю схожістю з акторкою.

Водночас, поки близькі зірки мовчать протягом вже декількох місяців, Анна повернулася в соцмережі й почала активно публікувати нові світлини в Instagram.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Інстаграм Анни Заворотнюк

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Днями дівчина поділилася свіжими кадрами, які викликали непідробний захват у її підписників: окрім того, що 22-річна Анна – справжня красуня, вона ще й виросла точною копією Анастасії Заворотнюк.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Інстаграм Анни Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Інстаграм Анни Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк з дітьми і чоловіком

Анастасія Заворотнюк з дітьми і чоловіком

Інстаграм Анастасії Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Інстаграм Анни Заворотнюк

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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