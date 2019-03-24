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"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес

1.8тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча та актриса Катерина Варнава, що потрапила в "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, опублікувала серію сміливих фотографій.

На своїй сторінці в Instagram зірка Comedy Woman поділилася чорно-білими світлинами, на яких позує топлес.

На фото Варнава вдає, що обрізає своє волосся ножицями. "Дивна жінка", — написала в пості вона.

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"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес

instagram.com/kativarnava

"Лялька", "Ключиці неймовірні", "Стильно вийшло", "Сексуальна", "Дуже ефектно!" "Худоба надає ще більше шарму і чарівності", "Просто бомба, я вами захоплююся", "Нескінченно глибокі очі", — пишуть фанати артистки в коментарях.

"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес
"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес
"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес
"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес
"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес
"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес

"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес

instagram.com/kativarnava

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну Катерині Варнаві, яка працювала на українському "Новому каналі" в шоу "Хто зверху" і при цьому з російськими колегами по Comedy Woman гастролювала в окупованому Криму.

У відповідь на це артистка сказала, що її не засмучує заборона на в'їзд, і як тільки закінчиться термін табу — вона відразу ж приїде в Київ.

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Особа
Катерина Варнава
Місце
Росія
Теги
фотографиишоу-бизнесInstagram
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Пачолі Лука
Пачолі Лука
До чего же интересно
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