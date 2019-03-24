"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес

Російська телеведуча та актриса Катерина Варнава, що потрапила в "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, опублікувала серію сміливих фотографій.

На своїй сторінці в Instagram зірка Comedy Woman поділилася чорно-білими світлинами, на яких позує топлес.

На фото Варнава вдає, що обрізає своє волосся ножицями. "Дивна жінка", — написала в пості вона.

instagram.com/kativarnava

"Лялька", "Ключиці неймовірні", "Стильно вийшло", "Сексуальна", "Дуже ефектно!" "Худоба надає ще більше шарму і чарівності", "Просто бомба, я вами захоплююся", "Нескінченно глибокі очі", — пишуть фанати артистки в коментарях.

instagram.com/kativarnava

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну Катерині Варнаві, яка працювала на українському "Новому каналі" в шоу "Хто зверху" і при цьому з російськими колегами по Comedy Woman гастролювала в окупованому Криму.

У відповідь на це артистка сказала, що її не засмучує заборона на в'їзд, і як тільки закінчиться термін табу — вона відразу ж приїде в Київ.

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