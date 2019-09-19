"Просто бомба!" Внучка Ротару вразила шанувальників новою піснею

Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко пішла по стопах зіркової бабусі та випустила англомовну пісню Lonely Walkers.

Відповідну композицію оприлюднена на її сторінці в Instagram (щоб послухати трек, проскрольте до кінця сторінки).

Пісня Соні справила добре враження на шанувальників, які залишили в коментарях масу позитивних відгуків.

"Пісня просто бомба", "Шедевр", "Вітаю", "Трек супер", "Яка гарна пісня! Просто не описати словами, як вона мені сподобалася", – відреагували шанувальники.

Упродовж дня композицію прослухали більше 22 осіб, серед яких були й шанувальники Софії Ротару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соня поступила в престижний коллежж в Нью-Йорку, де вартість навчання починається від 39 тисяч доларів.

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