''Прощавай, мій сину'': в Києві поховали соліста ''Ненсі''

В кінці минулого тижня відбувся похорон соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій Бондаренко опублікував кілька фотографій, зроблених у день похорону, які пройшли в суботу, 20 жовтня, в Києві.

Знімки Анатолій опублікував на своїй сторінці в мікроблозі Instagram.

"Останній шлях, остання дорога... Сергій їде в небо назавжди. Сьогодні ми попрощалися з ним. І в небі нова запалилася зірка", - підписав один із кадрів, зроблених дорогою на кладовище, Анатолій.

Потім у мікроблозі засновника групи "Ненсі" з'явилася фотографія труни сина, на якому лежить білий букет квітів.

"Прощавай, мій сину! Прости мене! За те, що не встиг врятувати тебе...", - пише скорботний батько.

"Сьогодні перший день без сина... А в кімнаті висить картина, з його портретом... Сину, привіііт! І тиша... звучить у відповідь", - додав він.

Батько виконавця розповів, що за померлим сумує і його пес Нік.

"Нік у траурному кортежі, нашого Сергія... Ніколи б не повірив, що такі почуття можуть бути у собаки! Але, ви самі це бачите! До цього моменту, добу він був агресивним і навіть на мене кидався... Бідний Нікуся! На кожен шум, мчав до дверей зустрічати Сергійка! А тут він все зрозумів і усвідомив..." - підсумував Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в четвер, 18 жовтня, помер лідер знаменитої української групи 90-х "Ненсі" Сергій Бондаренко.