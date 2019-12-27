"Прорахована та підла погань": скандальна блогерка різко висловилася про Пелагею та її розлучення

Скандальна російська блогерка Олена Міро прокоментувала заяву фолк-співачки Пелагеї про розставання з чоловіком, хокеїстом Іваном Телєгіним.

Так, у своєму блозі Міро написала статтю, в якій назвала зірку "прорахованою та підлою поганню". А також заявила, що Пелагеї, насправді, шлюб з хокеїстом потрібен був тільки заради того, щоб завести дитину, яку вона й народила Івану у 2017 році.

Олена Міро і Пелагея

"Що цікаво, самій Пелагеюшці й в голову не прийдуть думки, що вона — прорахована і підла погань. Сама себе переконує — кохання! На ділі ж, немає ніякого кохання і не було. Було свинство, мерзота та гидота, коли самка просто хотіла собі народити. Особисто собі. Свою дитинку", — зазначила блогерка.

Пелагея та Іван Телєгін Фото: instagram/pelageya_insta

Крім того, Міро впевнена, що Іван став для Пелагеї останнім шансом хоч якось влаштувати особисте життя. А коли вона отримала від нього все, що хотіла — їхні стосунки зайшли в глухий кут.

"Російсько-народній виконавиці народжувати поза законного шлюбу не православно. Заміж ніхто особливо брати не поспішав, враховуючи, в якому стані була її зовнішність, значить, потрібно було скористатися будь-яким варіантом... Тому Пелагея влізла в стосунки з тупим спортсменом, моментально залетіла та одружила Телегіна на собі. Ну а далі відносини самі собою зайшли в глухий кут", — єхидно підмітила Міро.

Пелагея з чоловіком та донькою Фото: instagram/pelageya_insta

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