"Пропонують мільйон": Лікарів хворої Заворотнюк намагаються підкупити

Після того, як навколо російської актриси Анастасії Заворотнюк виставили охорону, журналісти спробували підкупити персонал, щоб отримати ексклюзив.

Так, за словами однієї з медсестер лікарні, де лежить зірка, їм пропонують до мільйона рублів за інформацію. Про це повідомляє видання "Собеседник".

"Персоналу пропонують великі гроші, щоб ми щось розповіли. Від ста тисяч до мільйона рублів — залежно від інформації. Але ми нічого не знаємо — тільки лікарі. Всі діагнози засекречені. Ми теж дізнаємося про всі новини з преси", — поділилася медсестра.

Анастасія Заворотнюк Фото: narodna-pravda.ua

Також вона додала, що до Заворотнюк у палату можуть пройти тільки обрані люди. Всього лише декілька лікарів, а також її чоловік фігурист Петро Чернишов і піар-директорка Марина Потапова. Інших просять піти з лікарні, як тільки заходить мова про актрису.

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