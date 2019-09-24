"Пропонують мільйон": Лікарів хворої Заворотнюк намагаються підкупити

Після того, як навколо російської актриси Анастасії Заворотнюк виставили охорону, журналісти спробували підкупити персонал, щоб отримати ексклюзив.
Так, за словами однієї з медсестер лікарні, де лежить зірка, їм пропонують до мільйона рублів за інформацію. Про це повідомляє видання "Собеседник".
"Персоналу пропонують великі гроші, щоб ми щось розповіли. Від ста тисяч до мільйона рублів — залежно від інформації. Але ми нічого не знаємо — тільки лікарі. Всі діагнози засекречені. Ми теж дізнаємося про всі новини з преси", — поділилася медсестра.
Анастасія Заворотнюк
Фото: narodna-pravda.ua
Також вона додала, що до Заворотнюк у палату можуть пройти тільки обрані люди. Всього лише декілька лікарів, а також її чоловік фігурист Петро Чернишов і піар-директорка Марина Потапова. Інших просять піти з лікарні, як тільки заходить мова про актрису.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарата штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
Пізніше пацієнтка одного з приватних медичних центрів у Москві, в якому перебуває Заворотнюк, розповіла, що насправді актрису перестали лікувати і підтримують лише роботу серця.
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