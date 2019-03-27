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Пропонував секс утрьох: в мережу потрапили докази зради нареченого Дженніфер Лопес

2.3тЧитати матеріал російською

Британська модель і зірка журналу Playboy Зої Грегорі заявила, що колишній бейсболіст Алекс Родрігес відправляв їй фото своїх геніталій напередодні заручин із Дженніфер Лопес.

Про це пишногруда красуня розповіла виданню The Sun. Так, за словами дівчини, Родрігес буквально закидав її повідомленнями непристойного характеру і умовляв на секс утрьох.

"Джей Лочудова. Вона на таке не заслуговує, їй треба прокинутися. Мені її шкода... Не думаю, що це правильно", — сказала Зої, яка показала виданню своє листування зі спортсменом у додатку WhatsApp.

Зої Грегорі

Зої Грегорі

Фото: The Sun

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Фото: The Sun

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Дженніфер Лопес вразила шанувальників появою на публіці з нареченим: фото
Пропонував секс утрьох: в мережу потрапили докази зради нареченого Дженніфер Лопес

Фото: The Sun

Зазначимо, що раніше на адресу колишнього спортсмена Родрігеса лунали звинувачення від бейсболіста Хосе Кансеко. Хосе стверджував, що Алекс Родрігес зраджує Дженніфер Лопес із його екс-дружиною Джесікою Кансеко.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Фото: instagram / jlo

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес офіційно побралася зі своїм обранцем — бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара влаштує весілля. Для поп-зірки це буде четвертий шлюб.

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Особа
Дженіфер Лопес
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