Пропонував секс утрьох: в мережу потрапили докази зради нареченого Дженніфер Лопес

Британська модель і зірка журналу Playboy Зої Грегорі заявила, що колишній бейсболіст Алекс Родрігес відправляв їй фото своїх геніталій напередодні заручин із Дженніфер Лопес.

Про це пишногруда красуня розповіла виданню The Sun. Так, за словами дівчини, Родрігес буквально закидав її повідомленнями непристойного характеру і умовляв на секс утрьох.

"Джей Ло — чудова. Вона на таке не заслуговує, їй треба прокинутися. Мені її шкода... Не думаю, що це правильно", — сказала Зої, яка показала виданню своє листування зі спортсменом у додатку WhatsApp.

Зої Грегорі Фото: The Sun

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес Фото: The Sun

Фото: The Sun

Зазначимо, що раніше на адресу колишнього спортсмена Родрігеса лунали звинувачення від бейсболіста Хосе Кансеко. Хосе стверджував, що Алекс Родрігес зраджує Дженніфер Лопес із його екс-дружиною Джесікою Кансеко.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес Фото: instagram / jlo

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес офіційно побралася зі своїм обранцем — бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара влаштує весілля. Для поп-зірки це буде четвертий шлюб.

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