Зник: з'явилася моторошна інформація про Джигарханяна

Співробітники Московського драматичного театру втратили відомого 83-річного актора Армена Джигарханяна.

За даними видання "Дни.ру", його домашній телефон не відповідає, а колеги стурбовані, що він зник із поля зору.

"Ми не знаємо, де вірмени ховають Армена Джигарханяна, ми його давно втратили з поля зору. На роботі він давно не з'являвся. Швидше за все, звичайно, живий. В іншому випадку були б звістки з Департаменту культури. В силу об'єктивних причин – артисту 83 роки – здоровий він бути не може, тому, ймовірно, лежить у лікарні", — сказала співробітниця в коментарі журналістам.

Армен Джигарханян АіФ

Його колишня дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська також розповіла "СтарХіту", що давно не спілкувалася з Джигарханяном.

"Взагалі нічого про нього не знаю. Багато разів пробувала налагодити відносини, але він не йшов назустріч. А тепер уже нічого більше не треба", – розповіла вона.

За даними ЗМІ, Джигарханян справно отримує зарплату, однак у грудні актор налякав колег своїм зовнішнім виглядом.

"Поголений, вуха сторчма, жахливо худий у костюмі явно не за розміром. Причому костюм був чорний, якийсь траурний, явно з чужого плеча", – розповіли в театрі.

Останній раз фотографії артиста в соцмережах з'являлися саме 1 грудня – після прем'єри вистави "Мольєр". Він тоді був присутній у залі для глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися. А в листопаді стало відомо, що він перебував майже в критичному стані.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!