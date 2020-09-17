Пропагандистка Скабєєва перехворіла на COVID-19 і назвала свої симптоми

Російська пропагандистка, ведуча ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Ольга Скабєєва перехворіла на коронавірус.

Як повідомила журналістка на своїй сторінці в Instagram, із хворобою вона зіткнулася під час відпустки. Спершу в неї була висока температура, біль у горлі та закладеність носа.

"Найбільше мені не сподобалися уколи в живіт. Зате сподобалися розмови з моїм лікарем, який розповідав, що коронавірус лікувати навчилися. І в реанімації зараз набагато менше людей, ніж раніше", – поділилася Скабєєва.

Телеведуча звернулася до шанувальників із проханням берегти себе, а також користуватися масками і рукавичками. Водночас вона зазначила, що засоби індивідуального захисту не допомогли їй уберегтися від інфекції.

Скабєєва розповіла про свої симптоми. Instagram Ольга Скабєєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Папік", учасниця шоу "Танці з зірками" Дар'я Петрожицька одужала від коронавірусу. Вже у неділю, 20 вересня, артистка вийде на паркет танцювального проєкту разом зі своїм партнером Ігорем Гелуненком.