Пропагандистка Скабєєва перехворіла на COVID-19 і назвала свої симптоми

Російська пропагандистка, ведуча ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Ольга Скабєєва перехворіла на коронавірус.

Як повідомила журналістка на своїй сторінці в Instagram, із хворобою вона зіткнулася під час відпустки. Спершу в неї була висока температура, біль у горлі та закладеність носа.

"Найбільше мені не сподобалися уколи в живіт. Зате сподобалися розмови з моїм лікарем, який розповідав, що коронавірус лікувати навчилися. І в реанімації зараз набагато менше людей, ніж раніше", – поділилася Скабєєва.

Телеведуча звернулася до шанувальників із проханням берегти себе, а також користуватися масками і рукавичками. Водночас вона зазначила, що засоби індивідуального захисту не допомогли їй уберегтися від інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Папік", учасниця шоу "Танці з зірками" Дар'я Петрожицька одужала від коронавірусу. Вже у неділю, 20 вересня, артистка вийде на паркет танцювального проєкту разом зі своїм партнером Ігорем Гелуненком.