Проміняли День Незалежності на фестиваль в Росії: названі імена українських зірок-зрадників

Українські зірки на День Незалежності України віддали перевагу російському фестивалю "Нова хвиля" замість того, щоб віддати дань поваги Батьківщині.

На офіційному сайті заходу, в афіші на 24 і 25 серпня уточнюється, що на відкриття конкурсу в Сочі приїдуть знаменитості, які є завсідниками подібних тусовок.

Лобода і Лорак замість Дня Незалежності вибрали "Нову хвилю"

Зокрема, на День Незалежності України в програмі вказано Світлану Лободу і Таїсію Повалій, яка нещодавно поскаржилася, що їй не дають працювати в рідній країні через гастрольну діяльність в РФ.

А наступного дня, на ювілейний вечір композитора Ігоря Крутого мають прибути: Ані Лорак, Світлана Лобода та український дует Artik & Asti, які також є частими гостями всіляких російських фестивалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно ЗМІ з'ясували, скільки коштують російські особняки Лорак і Лободи.

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