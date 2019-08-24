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Проміняли День Незалежності на фестиваль в Росії: названі імена українських зірок-зрадників

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Українські зірки на День Незалежності України віддали перевагу російському фестивалю "Нова хвиля" замість того, щоб віддати дань поваги Батьківщині.

На офіційному сайті заходу, в афіші на 24 і 25 серпня уточнюється, що на відкриття конкурсу в Сочі приїдуть знаменитості, які є завсідниками подібних тусовок.

Лобода і Лорак замість Дня Незалежності вибрали "Нову хвилю"

Лобода і Лорак замість Дня Незалежності вибрали "Нову хвилю"

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Зокрема, на День Незалежності України в програмі вказано Світлану Лободу і Таїсію Повалій, яка нещодавно поскаржилася, що їй не дають працювати в рідній країні через гастрольну діяльність в РФ.

Проміняли День Незалежності на фестиваль в Росії: названі імена українських зірок-зрадників

А наступного дня, на ювілейний вечір композитора Ігоря Крутого мають прибути: Ані Лорак, Світлана Лобода та український дует Artik & Asti, які також є частими гостями всіляких російських фестивалів.

Проміняли День Незалежності на фестиваль в Росії: названі імена українських зірок-зрадників

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно ЗМІ з'ясували, скільки коштують російські особняки Лорак і Лободи.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

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Тема
День Незалежності
Особи
Ані Лорак Світлана Лобода Таїсія Повалій
Місце
Росія
Теги
скандали шоу-бизнес
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кругом одни враги....
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