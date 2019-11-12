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12 листопада • оновлено в 09:46
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На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе

3.3т
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Учасниця гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег показала нове спільне фото з Валерієм Меладзе.

Знімок зі співаком, яким знаменитість поділилася в своєму Instagram, був зроблений під час недавнього прильоту артиста в Україну.

Еріка Герцег

Еріка Герцег

Інстаграм

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Примітно, що Еріці вже неодноразово приписували роман з Костянтином Меладзе. Нібито композитор зраджує Вірі Брежнєвій з сексуальною блондинкою. Тепер же в мережі заговорили про новий роман Герцег. Правда, цього разу вже з Валерієм Меладзе.

Учасниця "ВІА Гри" прийшла підтримати артиста під час його концерту в Києві, який відбувся днями. Звичайно ж, Еріка побувала і за лаштунками шоу, в гримерці Меладзе, де і було зроблено фото. У кадрі Герцег і Меладзе зображені з величезним букетом червоних троянд.

Еріка Герцег і Валерій Меладзе

Еріка Герцег і Валерій Меладзе

Інстаграм

У коментарях прихильники тут же почали обговорювати можливий роман зірок. Масла у вогонь підливає і той факт, що нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва знаходяться на межі розлучення.

На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе
На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе
На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе
На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе
На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе
На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе
На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про роман чоловіка Костянтин Меладзе з солісткою групи "Віа Гра" Ерікою Герцег.

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Особи
Валерій Меладзе Еріка Герцег
Місце
Україна
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