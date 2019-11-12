На фоні чуток про розлучення: солістка "ВІА Гри" вийшла в світ з Меладзе

Учасниця гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег показала нове спільне фото з Валерієм Меладзе.

Знімок зі співаком, яким знаменитість поділилася в своєму Instagram, був зроблений під час недавнього прильоту артиста в Україну.

Еріка Герцег Інстаграм

Примітно, що Еріці вже неодноразово приписували роман з Костянтином Меладзе. Нібито композитор зраджує Вірі Брежнєвій з сексуальною блондинкою. Тепер же в мережі заговорили про новий роман Герцег. Правда, цього разу вже з Валерієм Меладзе.

Учасниця "ВІА Гри" прийшла підтримати артиста під час його концерту в Києві, який відбувся днями. Звичайно ж, Еріка побувала і за лаштунками шоу, в гримерці Меладзе, де і було зроблено фото. У кадрі Герцег і Меладзе зображені з величезним букетом червоних троянд.

Еріка Герцег і Валерій Меладзе Інстаграм

У коментарях прихильники тут же почали обговорювати можливий роман зірок. Масла у вогонь підливає і той факт, що нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва знаходяться на межі розлучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про роман чоловіка Костянтин Меладзе з солісткою групи "Віа Гра" Ерікою Герцег.

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