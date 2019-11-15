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15 листопада • оновлено в 14:42
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Пролежала не один місяць: популярна рокерка загадково загинула в Москві

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Солістка рокгурту "Маневри" Надіра Садикова та її мати Рана Садикова знайдені мертвими в їхній квартирі в Москві.

Тіла перебували в помешканні кілька місяців, пише "Московський комсомолець".

Надіра Садикова

Надіра Садикова

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Родич Садикової звернувся в поліцію 14 листопада, заявивши, що востаннє розмовляв з її 67-річною матір'ю в квітні, після чого не міг додзвонитися до обидвох. Він приїжджав до них додому, проте йому не відчинили двері. Сусіди розповіли, що з липня жінок не бачили.

Рятувальники розкрили квартиру і виявили тіла Садикових у ванній. На шиї 44-річної співачки була накинута мотузка.

Надіра Садикова

Надіра Садикова

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії загинув учасник КВК і стендап-комік з Татарстану Ільяс Хасанов. Чоловік помер у лікарні через травми, отримані внаслідок ДТП.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
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