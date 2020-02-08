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9 лютого • оновлено в 03:13
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Проклинаюча Москву мачуха Ані Лорак вразилася виступом співачки в Росії

1.1т
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Українська поетеса Сільвія Заєць показала фрагмент виступу своєї падчерки на премії "Муз-ТВ-2019" в Росії.

У Facebook вона зробила репост відео, опублікованого самою Ані Лорак. Що цікаво, відеозапис співачка зазначила хештегом # музикаоб'єднує.

Проклинаюча Москву мачуха Ані Лорак вразилася виступом співачки в Росії

Примітно, в кінці 2019 року Сільвія Заєць публікувала свої вірші, які присвячували Героям Майдану ї річниці Голодомору. У них поетеса проклинала Москву "і іже з ними".

Через тиждень після публікації Ані Лорак виступила в Москві на церемонії вручення премії "Золотий грамофон-2019".

Крім того, дружина батька Ані Лорак називала президента Зеленського "паршивим", стверджуючи, що він прагне повернути Україну в орбіту впливу Росії.

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