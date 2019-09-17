"Прокидаюся від страшного свербіння": Седокова розповіла про серйозну хворобу

Українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, розповіла фанатам про свою хворобу. Як з'ясувалося, артистка вже тривалий час страждає від кропив'янки.

Запис з фотографіями ураженої шкіри вона показала на своїй сторінці в Instagram.

"Останні 3 тижні, щоранку я прокидалася від моторошного свербіння. Я відкривала очі і відчувала нову припухлість на обличчі. Плями то з'являлися в різних місцях, то раптово зникали. Я ховалася, одягала окуляри і кепки, намагалася якось замаскувати це, постійно накладаючи тональний крем. І, звичайно, читала коментарі про те, що я з набряклим обличчям від пластичних операцій. Читала і мовчала. Найнеприємніше, що разом з червоними плямами на обличчі й тілі у мене, як сказали лікарі, набрякали внутрішні органи. В горлі був ком. Ставало важко дихати. Моя лікар попередила, що набряк дуже небезпечний і тепер, мені обов'язково носити з собою в сумочці шприц і ліки на всякий випадок", - написала Седокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Седокова приміряла новий образ, який викликав суперечки в мережі. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

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