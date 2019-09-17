"Прокидаюся від страшного свербіння": Седокова розповіла про серйозну хворобу

Українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, розповіла фанатам про свою хворобу. Як з'ясувалося, артистка вже тривалий час страждає від кропив'янки.
Запис з фотографіями ураженої шкіри вона показала на своїй сторінці в Instagram.
"Останні 3 тижні, щоранку я прокидалася від моторошного свербіння. Я відкривала очі і відчувала нову припухлість на обличчі. Плями то з'являлися в різних місцях, то раптово зникали. Я ховалася, одягала окуляри і кепки, намагалася якось замаскувати це, постійно накладаючи тональний крем. І, звичайно, читала коментарі про те, що я з набряклим обличчям від пластичних операцій. Читала і мовчала. Найнеприємніше, що разом з червоними плямами на обличчі й тілі у мене, як сказали лікарі, набрякали внутрішні органи. В горлі був ком. Ставало важко дихати. Моя лікар попередила, що набряк дуже небезпечний і тепер, мені обов'язково носити з собою в сумочці шприц і ліки на всякий випадок", - написала Седокова.
# Крапівніцаотстой. Це я, як людина, що випробував всі кола пекла з цим дивним захворюванням вам кажу. Не хотіла говорити, але зрозуміла, що це може підтримати тих, хто теж страждає від цієї напасті. Ми не одні і разом ми впораємося! На відео в каруселі все ясно. Останні 3 тижні, щоранку я прокидалася від моторошного свербіння. Я відкривала очі і відчувала нову припухлість на обличчі. Плями то з'являлися в різних місцях, то раптово зникали. Я ховалася, одягала окуляри і кепки, намагалася якось замаскувати це, постійно накладаючи тональний крем. І, звичайно, читала коментарі про те, що я з набряклі особою від пластичних операцій. Читала і мовчала. А почалося все з парочки плям. Здається, на шиї. Я думала, що саме пройде. Не минуло. З кожним днем ставало все "красивіше". Найнеприємніше, що разом з червоними плямами на обличчі й тілі у мене, як сказали лікарі, набрякали внутрішні органи. В горлі був ком. Ставало важко дихати. Моя доктор попередила, що набряк дуже небезпечний і тепер, мені обов'язково носити з собою в сумочці шприц і ліки на всякий випадок. Отже, що я зараз знаю про мою хворобу, що знають про неї доктора? Та нічого конкретного. Причини появи невідомі, це не алергія на продукти або цвітіння. Кажуть, вона з'являється на тлі нервового стресу. Ось я пам'ятаю, як почала грати в театрі, дуже боялася, що не впораюся і на останній репетиції у мене вперше опухла губа. Пару днів назад у мене стався гострий напад. Ось тому цей пост я пишу вам, роблячи крапельницю. Я хочу сказати величезне спасибі моїм друзям і близьким за те, що витягаєте мене з цього кошмару. Ніколи не забуду @rudovanata, примчав до мене з уколом прямо на спектакль і в гримерці поставила мені укол. @galichida, яка дала мені телефони доктора і медсестричок з маминої роботи. Мою прекрасну доктора косметолога @anargulartagalieva, кожен день переживає за мене. І найважливішого людини, який кожен день мазав мої рани і змушував приймати ліки. Вчора, після публікації фото мені написали десятки людей з точно такою ж проблемою і я зважилася показати те, що зі мною. Продовження в комментаріі🔽
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Седокова приміряла новий образ, який викликав суперечки в мережі. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!