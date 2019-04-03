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Пройти з "Безсмертним полком": культовий американський актор напросився до Путіна

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Знаменитий американський актор, зірка цілої низки популярних бойовиків Дольф Лундгрен попросив організувати йому зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це розповів російський режисер і продюсер Олександр Бєланов, уточнивши, що актор братиме участь у зйомках його нового фільму про Велику Вітчизняну війну, передає "РІА Новини".

"Лундгрен вийшов із ініціативою допомогти йому зустрітися з Володимиром Путіним, а також пройти 9 травня на параді з нагоди Дня Перемоги в колоні "Безсмертного полку", – сказав режисер.

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Пройти з "Безсмертним полком": культовий американський актор напросився до Путіна

За його словами, Лундгрен хоче пройти в одній колоні з Путіним і актором Василем Лановим, а також пронести портрет діда, який загинув під час війни.

Бєланов також додав, що російській стороні доведеться оплатити поїздку голлівудського актора в Москву. Його візит запланований під час передпродакшену. У зв'язку з цим режисер упевнений, що в американця "все вийде".

Пройти з "Безсмертним полком": культовий американський актор напросився до Путіна

instagram @ dolphlundgren

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році Лундгрен заявив, що вважає Путіна крутим і гарним президентом, тому що той "відмінно справляється" зі своїми обов'язками. Більше того, актор замислювався про російське громадянство.

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Особи
Володимир ПутінОлександр Бєланов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Разом з Сігалом їм там уютнєнько буде.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Я бы тоже прошёлся с Путиным и Лановым... . Но они в Москве ,а я в Севастополе .. Так что пройдусь с портретом своего деда ,он кстати Сапун-гору штурмовал в мае 44-го . И жил в Севастополе ещё до войны ... ну и после конечно Вообще дожил до 94 лет !
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Президенты и преиьер министры...эстонии...швеции...норвегии...финляндии..попросили путина...об ауиденции ...по отдельности...внесите их в миротворец...приедут на днях челобитную бить
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