Пройти з "Безсмертним полком": культовий американський актор напросився до Путіна

Знаменитий американський актор, зірка цілої низки популярних бойовиків Дольф Лундгрен попросив організувати йому зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це розповів російський режисер і продюсер Олександр Бєланов, уточнивши, що актор братиме участь у зйомках його нового фільму про Велику Вітчизняну війну, передає "РІА Новини".

"Лундгрен вийшов із ініціативою допомогти йому зустрітися з Володимиром Путіним, а також пройти 9 травня на параді з нагоди Дня Перемоги в колоні "Безсмертного полку", – сказав режисер.

За його словами, Лундгрен хоче пройти в одній колоні з Путіним і актором Василем Лановим, а також пронести портрет діда, який загинув під час війни.

Бєланов також додав, що російській стороні доведеться оплатити поїздку голлівудського актора в Москву. Його візит запланований під час передпродакшену. У зв'язку з цим режисер упевнений, що в американця "все вийде".

instagram @ dolphlundgren

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році Лундгрен заявив, що вважає Путіна крутим і гарним президентом, тому що той "відмінно справляється" зі своїми обов'язками. Більше того, актор замислювався про російське громадянство.

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