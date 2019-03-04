"Прогноз збувся": Борис Мойсеєв назвав дату своєї смерті

Російський співак Борис Мойсеєв розповів, що дізнався від ворожки дату своєї смерті. За словами Мойсеєва, він звернувся до провісниці, коли їздив у Париж.

Так, вона заявила, що артист помре у віці 86 років. Про це повідомляє StarHit.

Борис Мойсеєв Біографії зірок

"Якось їздив у Париж, друзі порадили звернутися до місцевої віщунки. Жінка була досить відверта. Сказала, що помру у 86 років, а в 55 очікується творчий розквіт. Друге пророцтво збулося – записував альбом, гастролював, буквально ночував на зйомках. І що в підсумку? Через два роки після ювілею стався інсульт. Так що розквіт був швидкоплинний. Сподіваюся, і в першому прогнозі ворожка наплутала. До містики ставлюся з інтересом, але акуратно. Наприклад, придумав ритуал на удачу. Перед виступами обходив зал із дзвіночком, дихав у взуття. Допомагало!", — сказав Мойсеєв.

Як раніше писав OBOZREVATEL, помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт. Артистові було 49 років. Музиканта знайшли в його будинку в Ессексі (Великобританія). Офіційна причина смерті поки не називається, проте представники гурту повідомили, що музикант наклав на себе руки в ніч на понеділок.

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