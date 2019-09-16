Прогноз невтішний: онколог сказав, скільки залишилося Заворотнюк

У російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, є шанс прожити з гліобластомою, яку нібито діагностували у неї, близько двох років.

У виняткових випадках хворі цим агресивним видом онкології, живуть до 5 років. Про це повідомив лікар-онколог Андрій Пилєв, передає "Звезда".

"Це злоякісна пухлина головного мозку, яка характеризується досить високим ступенем агресивності і, на жаль, не дуже хорошим прогнозом. Якщо говорити про симптоми, з якими стикаються пацієнти з гліобластомою, як і з будь-яким іншим вогнищем ураження головного мозку, то їх можна розділити на дві групи: це загальномозкова симптоматика і вогнищева симптоматика. Головний біль, запаморочення, зниження зору, слуху, рухові порушення – все в залежності від того, яка ділянка мозку вражена", – повідомив медик.

Він додав, що існує не один метод лікування даного захворювання, проте прогноз невтішний.

"Якщо це глиобластома - вилікуватися і прожити все життя неможливо", – зазначив Пилєв.

При терапії тривалість життя становить два роки і тільки в дуже рідкісних випадках – до п'яти.

У Анастасії Заворотнюк рак Факти

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