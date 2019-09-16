Головна Новини
16 вересня • оновлено в 06:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Прогноз невтішний: онколог сказав, скільки залишилося Заворотнюк

12.2т Читати матеріал російською

У російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, є шанс прожити з гліобластомою, яку нібито діагностували у неї, близько двох років.

У виняткових випадках хворі цим агресивним видом онкології, живуть до 5 років. Про це повідомив лікар-онколог Андрій Пилєв, передає "Звезда".

Новини
Рак у Заворотнюк: як виглядає її маленька донька та інші діти

"Це злоякісна пухлина головного мозку, яка характеризується досить високим ступенем агресивності і, на жаль, не дуже хорошим прогнозом. Якщо говорити про симптоми, з якими стикаються пацієнти з гліобластомою, як і з будь-яким іншим вогнищем ураження головного мозку, то їх можна розділити на дві групи: це загальномозкова симптоматика і вогнищева симптоматика. Головний біль, запаморочення, зниження зору, слуху, рухові порушення – все в залежності від того, яка ділянка мозку вражена", – повідомив медик.

Він додав, що існує не один метод лікування даного захворювання, проте прогноз невтішний.

"Якщо це глиобластома - вилікуватися і прожити все життя неможливо", – зазначив Пилєв.

При терапії тривалість життя становить два роки і тільки в дуже рідкісних випадках – до п'яти.

У Анастасії Заворотнюк рак

У Анастасії Заворотнюк рак

Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel