"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала дивне фото мозоля і обурила користувачів мережі. Так, в описі до знімка вона розповіла про те, як складно працювати співачкою.

Фото скандальна співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Полетіла в Мексику на 3 дні, забрати діток, повернувшись, після 17 годин польоту, відразу пішла на репетицію двох нових постановок, закінчила в 3:30 ночі. Прокинулася в 8, примірка костюмів і знову репетиція. 5 годин займалися і ось уже ген-прогон, макіяж, зачіска, виступ. Повернулася додому до 1 ночі, лягла на теплу підлогу у ванній і пролежала там пару годин, не могла підняти руки і ноги. Вам ще здається професія артиста привабливою і легкою?", - написала Лобода.

instagram.com/lobodaofficial

"Ой бідненька! А ви знаєте, як люди орють за копійки?", "А ви думаєте професія шахтаря легше? Тільки вона малооплачувана", "На будівництві не працювали, там мозолі побільше", "Співати - не мішки носити. Поносила б кожен день, подивилася б, щоб з тобою було", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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