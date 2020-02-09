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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля

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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала дивне фото мозоля і обурила користувачів мережі. Так, в описі до знімка вона розповіла про те, як складно працювати співачкою.

Фото скандальна співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

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"Полетіла в Мексику на 3 дні, забрати діток, повернувшись, після 17 годин польоту, відразу пішла на репетицію двох нових постановок, закінчила в 3:30 ночі. Прокинулася в 8, примірка костюмів і знову репетиція. 5 годин займалися і ось уже ген-прогон, макіяж, зачіска, виступ. Повернулася додому до 1 ночі, лягла на теплу підлогу у ванній і пролежала там пару годин, не могла підняти руки і ноги. Вам ще здається професія артиста привабливою і легкою?", - написала Лобода.

"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля

instagram.com/lobodaofficial

"Ой бідненька! А ви знаєте, як люди орють за копійки?", "А ви думаєте професія шахтаря легше? Тільки вона малооплачувана", "На будівництві не працювали, там мозолі побільше", "Співати - не мішки носити. Поносила б кожен день, подивилася б, щоб з тобою було", - пишуть в мережі.

"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля
"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля
"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля
"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля
"Професія шахтаря легша?" Лобода обурила мережу фотографією мозоля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Світлана Лобода
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ебнутая...
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!!! Alexx
!!! Alexx
Краще б показала якого мозоля їй Ліндеман натер на "причинному" місці)
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