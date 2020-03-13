Продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна встала на захист репера Джигана, який зараз знаходиться в психіатричній лікарні через наркозалежність.

Так, на своїй сторінці в Instagram Крапівіна опублікувала новий пост, в якому прокоментувала скандал з Джиганом.

Оксана Самойлова і Джиган Instagram @iamgeegun

Зокрема, продюсерка виправдала зради репера й заявила, що "всі нормальні пацани іноді йдуть у відрив".

"Ну, повеселився чувак, травички курнув, чимось зверху полірнув, дівчат за тільця пощипав і о боже світ висловлює тонни співчуття його дружині, більше ніж вдові безцінного Кобі Брайанта. Замість того, щоб сказати: "Оксана, та нормальний хлопець Джига! Всі нормальні пацани іноді йдуть у відрив! Тим більше, багато років разом, купа дітей, ну нехай розслабиться. Ні! Всі дівчата вітчизняного шоу-бізнесу масово бажають Оксані "не падати духом, адже життя продовжується", а Джигану безумовно горіти в пеклі. Ну-ну!", – пише Крапівіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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