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13 березня • оновлено в 10:17
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Продюсерка Лободи виправдала зради Джигана

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Продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна встала на захист репера Джигана, який зараз знаходиться в психіатричній лікарні через наркозалежність.

Так, на своїй сторінці в Instagram Крапівіна опублікувала новий пост, в якому прокоментувала скандал з Джиганом.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Instagram @iamgeegun

Зокрема, продюсерка виправдала зради репера й заявила, що "всі нормальні пацани іноді йдуть у відрив".

"Ну, повеселився чувак, травички курнув, чимось зверху полірнув, дівчат за тільця пощипав і о боже світ висловлює тонни співчуття його дружині, більше ніж вдові безцінного Кобі Брайанта. Замість того, щоб сказати: "Оксана, та нормальний хлопець Джига! Всі нормальні пацани іноді йдуть у відрив! Тим більше, багато років разом, купа дітей, ну нехай розслабиться. Ні! Всі дівчата вітчизняного шоу-бізнесу масово бажають Оксані "не падати духом, адже життя продовжується", а Джигану безумовно горіти в пеклі. Ну-ну!", – пише Крапівіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Нателла Крапівіна Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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