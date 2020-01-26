Головна Новини
26 січня • оновлено в 22:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"

1.3т
Читати матеріал російською

52-річний Алекс Фесяк приїхав в Україну з Канади на "Голос Країни". Чоловік виконав легендарну пісню "Червона рута" Володимира Івасюка на сліпих прослуховуваннях у 2 випуску 10 сезону шоу.

Судді не повернулись до Фесяка, але користувачі мережі захопилися його виконанням пісні.

"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"

Скріншот з відео

Новини
"Дитина!" Жест Каменських і Потапа на "Голосі" розбурхав глядачів
"Ми з друзями створили гурт "Дунай". Ми об'їхали вже всю Канаду. Я продовжую справу Квітки Цісик. Я також записую народні українські пісні, оскільки у мене є величезна любов до України і музики", - сказав артист.

"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"

Скріншот з відео

Фесяк Алекс - українець з Канади, Який вернулся на рідну землю аби заспіваті в ювілейному Партнери Вся вокального шоу. Чоловік Переконаний, что українська пісня має лінуті далеко за Межі Батьківщини. Саме через це Алекс разом зі своми друзями в Канаді Створив гурт "Дунай" з Яким артисти гастролюють по всій Амеріці прославляючі русский народну пісню. Які емоції від виступа учасника? # голоскраїні # бітваепохі

Публікація від Голос країни (@goloskrainy_official)

"Дуже красиво і неймовірно. Більше б таких людей", "Низький уклін таким людям", "Пишаюся нашими українцями", "Українська пісня завжди в наших серцях", "Це неймовірно", - коментують виступ в мережі.

"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"
"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"
"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"
"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
7
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги