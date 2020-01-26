"Продовжую справу Квітки Цісик": українець з Канади підкорив мережу піснею на "Голосі країни"

52-річний Алекс Фесяк приїхав в Україну з Канади на "Голос Країни". Чоловік виконав легендарну пісню "Червона рута" Володимира Івасюка на сліпих прослуховуваннях у 2 випуску 10 сезону шоу.

Судді не повернулись до Фесяка, але користувачі мережі захопилися його виконанням пісні.

Скріншот з відео

"Ми з друзями створили гурт "Дунай". Ми об'їхали вже всю Канаду. Я продовжую справу Квітки Цісик. Я також записую народні українські пісні, оскільки у мене є величезна любов до України і музики", - сказав артист.

Скріншот з відео

"Дуже красиво і неймовірно. Більше б таких людей", "Низький уклін таким людям", "Пишаюся нашими українцями", "Українська пісня завжди в наших серцях", "Це неймовірно", - коментують виступ в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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